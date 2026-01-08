4 فِرَق تسجل انطلاقة قوية في كأس اتحاد الإمارات للبولو

سجلت أربعة فِرَق انطلاقة قوية ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس اتحاد الإمارات للبولو، التي ينظمها ويستضيفها نادي دبي للبولو والفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو، وتستمر أحداثها حتى 17 الشهر الجاري.

وتغلب «بهنسالي» على فريق الإمارات 7-4، و«بنجاش» على «إيكوتي» 9.5-7، و«بن دري» على «الباشا» بنتيجة 8.5-6، و«نون» على «جهانغيري» 9-7.5.

ويشارك في البطولة ثمانية فِرَق، في مزيج يجمع نخبة من لاعبي ولاعبات الإمارات إلى جانب عدد من المحترفين الأجانب المقيمين في الدولة، ما يمنح المنافسات زخماً فنياً عالياً يعكس التطور المتسارع للعبة واتساع قاعدة ممارسيها.

كما أكدت نتائج الجولة الأولى أن البطولة انطلقت بزخم كبير.