«رجبي الإمارات» يخوض 15 بطولة في 2026

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن أجندة مشاركاته وبطولاته الخارجية خلال عام 2026، التي تتضمن 15 بطولة عربية وقارية ودولية لمختلف الفئات العمرية.

وتنطلق المشاركات، خلال أبريل المقبل، عبر البطولة العربية الـ11 للرجال والسادسة للسيدات لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها المغرب، إلى جانب خوض مباراة ودية لمنتخب الرجال فئة 15 لاعباً أمام منتخب أوغندا خلال الشهر ذاته، ضمن برنامج الإعداد لبطولة النخبة.

ويشارك منتخب السيدات في البطولة الآسيوية للمستوى الثاني لفئة 15 لاعباً، التي تقام في ماليزيا خلال مايو المقبل، بينما يخوض منتخب الرجال الجولة الأولى من البطولة الآسيوية لفئة 15 لاعباً في كوريا خلال الشهر نفسه، تليها الجولة الثانية في هونغ كونغ والجولة الثالثة في سريلانكا خلال يونيو المقبل.

وتتواصل المشاركات، في أغسطس المقبل، عبر البطولة الآسيوية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة لسباعيات الرجبي، قبل خوض كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، المكونة من جولتين، تقامان في الصين وسريلانكا، خلال شهر سبتمبر.

ويشهد أكتوبر المقبل مشاركة منتخبات الشباب والشابات في البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تستضيفها الهند، ضمن مسار إعداد المواهب وصقل عناصر المستقبل.

ويشارك فريق شاهين في النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي المصري لفئة 15 لاعباً في مصر، إلى جانب المشاركة في بطولة لندن لسباعيات الرجبي في بريطانيا وبطولة إسبانيا لسباعيات الرجبي، في إطار منح اللاعبين الصغار فرص احتكاك دولية مبكرة.