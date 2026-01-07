منتخب الإمارات الأولمبي يبدأ الرحلة الآسيوية بفوز ثمين على قطر

استهل المنتخب الأولمبي مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بفوز ثمين على نظيره القطري بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة، ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز اليابان على سورية 5-صفر.

وبهذا الفوز حصد المنتخب أول ثلاث نقاط له في البطولة، التي تُقام بمشاركة 16 منتخبًا وتستمر حتى 25 من الشهر الجاري.

وسيلتقي المنتخب في المباراة المقبلة نظيره الياباني السبت المقبل، ويختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب السوري 13 الجاري.

وجاءت بداية المنتخب قوية في أولى مبارياته، وكان تألق الحارس خالد توحيد ونجاحه في التصدي لركلة جزاء احتُسبت لمصلحة المنتخب القطري بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء نقطة التحول في المباراة لمصلحة المنتخب الأولمبي.

وفرض المنتخب الأولمبي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، ولا سيما في الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه بهدفين دون رد؛ إذ سجل علي المعمري الهدف الأول في الدقيقة 20 من تسديدة قوية، وأضاف جونيور نيداي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من هجمة سريعة ومنظمة.

وفي الشوط الثاني، سعى الأبيض الأولمبي إلى تعزيز تفوقه في المباراة، في حين حاول المنتخب القطري العودة إلى أجواء اللعب وتقليص الفارق مستغلًا تراجع الأبيض الأولمبي، وهدد مرمى خالد توحيد بأكثر من تسديدة خطرة، إلا أن دفاع المنتخب أغلق جميع المنافذ أمام لاعبي «العنابي».