شباب الأهلي ينتصر بنتيجة عريضة.. وجمهور البطائح يغادر المدرجات مبكراً

غادرت أعداد كبيرة من جماهير البطائح مدرجات استاد خالد بن محمد عقب نهاية الشوط الأول من مواجهة فريقها أمام ضيفه شباب الأهلي، التي أُقيمت مساء اليوم الأربعاء، في مشهد لافت عكس حجم الإحباط الجماهيري، بعدما أنهى أصحاب الأرض النصف الأول من اللقاء متأخرين بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهي المباراة التي انتهت لاحقاً برباعية نظيفة للضيوف.

المباراة التي انطلقت بحضور جماهيري جيد قُدّر بنحو 3000 متفرج، شهدت تحولًا واضحًا في مشهدها العام مع بداية الشوط الثاني، حيث بدأ التراجع الكبير في أعداد الحضور جليًا، بعد أن اختارت شريحة واسعة من جماهير البطائح المغادرة مبكرًا، غير قادرة على مجاراة السيناريو القاسي الذي فرضه شباب الأهلي بأداء منظم وحاسم مبكراً.

وجاءت البداية صادمة لأصحاب الأرض، بعدما افتتح ماتيوس ليما التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27، فيما عمّق فيديريكو كارتابيا الجراح بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 38، ليضع جماهير البطائح أمام واقع صعب دفع الكثير منها إلى اتخاذ قرار المغادرة المبكرة.

ورغم محاولات البطائح في الشوط الثاني لتعديل الصورة، فإن الهدوء الذي خيّم على المدرجات كان أبلغ من أي رد فعل داخل أرضية الملعب، خصوصًا بعد أن أضاف يحيى الغساني الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 57، مؤكدًا تفوق «فرسان دبي» وموسعًا الفجوة الفنية بين الفريقين في تلك الأمسية.

وبينما احتفل شباب الأهلي بفوزٍ عزز موقعه في المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 23 نقطة مع مباراة مؤجلة، تجمّد رصيد البطائح عند 6 نقاط في المركز الأخير، في وقت بدت فيه مغادرة الجماهير للمدرجات تلخيصًا صريحًا للصعوبات المتراكمة التي باتت تواجه الفريق، والتي تتجاوز نتيجة مباراة واحدة إلى مسار كامل يفرض نفسه بقوة في المرحلة المقبلة.