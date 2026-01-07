الفارس محمد مغير بطلاً لكأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

توج اليوم الفارس محمد راشد مغير، من إسطبلات "المغير"، بطلاً لكأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومترًا، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من فرسان العالم.

ونجح مغير في تصدر الترتيب العام للسباق، الذي شارك فيه 235 فارساً، على صهوة الجواد "زيوس إف إف"، قاطعًا مسافة السباق بزمن بلغ 4:30:38 ساعات، متفوقًا بفارق 6 ثوانٍ على الفارس محمد سالم هيف، من إسطبلات الفوارس، الذي حل ثانيًا على صهوة الجواد "فرست دو باي" بزمن قدره 4:30:44 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة اللبنانية آية علي، من إسطبلات الخيول، على صهوة الجواد "آت ديال رانج الشارقة"، مسجلة زمنًا بلغ 4:31:11 ساعات.

وأُقيم سباق كأس الإسطبلات الخاصة بنظام "التسعيرة"، في مبادرة تُعد الأولى من نوعها عالميًا .

وعقب ختام المنافسات، توّج المدير العام لنادي دبي للفروسية أحمد الكعبي، الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، حيث نال صاحب المركز الأول جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما حصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على 50 ألفًا و35 ألف درهم على التوالي، إضافة إلى جوائز مالية لأصحاب المراكز من السادس وحتى التسعين بقيمة 20 ألف درهم لكل مركز.

ويستكمل المهرجان منافساته غدًا بإقامة سباق كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كيلومترًا، برعاية الطاير للسيارات، على أن يُختتم المهرجان بالسباق الرئيسي، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومترًا، برعاية طيران الإمارات، يوم السبت 10 يناير الجاري.