أخطاء المنذري والسناني تفرض التعادل بين كلباء والوصل

فرضت أخطاء حارسي مرمى كلباء وضيفه الوصل التعادل الإيجابي 2-2 على نتيجة المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد كلباء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور تجاوز 1100 متفرج.

وجاء الهدف الأول نتيجة خطأ من حارس كلباء سلطان المنذري، بعدما فشل في التعامل مع تسديدة قوية أطلقها لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، لتفلت الكرة من بين يديه وتستقر في الشباك عند الدقيقة 50.

ونجح أصحاب الأرض في تعديل النتيجة عبر الإيراني شهريار موغانلو، الذي ترجم ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 64، معيدًا المباراة إلى نقطة التعادل.

وعاد الوصل ليتقدم مجددًا عن طريق مهاجمه علي صالح، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 75، قبل أن تعود أخطاء الحراس لتلقي بظلالها على اللقاء، حيث استغل شهريار موغانلو خطأ الحارس خالد السناني في تشتيت الكرة، ليحرز هدف التعادل الثاني لكلباء عند الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة، رفع كلباء رصيده إلى 16 نقطة، فيما رفع الوصل رصيده إلى 22 نقطة، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما في لقاء اتسم بالإثارة والأخطاء الدفاعية المؤثرة.