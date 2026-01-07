غيث النعيمي يظفر ببطولة «الشطرنج السريع» في العين

نظم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بطولة شهر رجب للشطرنج السريع، في مقره بمدينة العين، ضمن باكورة فعاليات موسمه الجديد، بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي، الذي قام بتتويج الفائزين وتهنئة المشاركين بمناسبة حلول العام الجديد.

وأكد الطاهر أن إقامة مثل هذه البطولات تمثل محطة مهمة لتطوير مستويات اللاعبين، لما توفره من فرص للتحليل الفني للمباريات والتعلم من الأخطاء، بما ينعكس إيجابا على صقل المهارات وتعزيز الجوانب التنافسية، خصوصًا لدى الفئات السنية المختلفة، مشيراً إلى حرص النادي على تنظيم بطولات نوعية تواكب تطور اللعبة وتخدم قاعدة الممارسين.

وشهدت البطولة مشاركة 78 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، تنافسوا على مدار سبع جولات اتسمت بالقوة والندية، وعكست مستويات فنية عالية، في أجواء تنظيمية مميزة.

وأسفرت المنافسات عن تتويج غيث النعيمي، لاعب نادي العين وبطل الإمارات للشباب لعام 2025، بالمركز الأول بعد تقديمه أداءً ثابتًا ومميزا، أكد من خلاله حضوره القوي على الساحة الشطرنجية، فيما حل أيهم سيد في المركز الثاني، وجاء أحمد محمد سعيد ثالثًا.

وعلى صعيد الجوائز الخاصة، نالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما تُوج أحمد يونس الخميري بجائزة أفضل لاعب إماراتي.

وفي منافسات الفئات العمرية، فازت مريم الكندي (إناث) وزايد العلي (ذكور) بلقب فئة تحت 14 سنة، وتوجت فاطمة ناصر الشامسي (إناث) وحمدان العلي (ذكور) بلقب فئة تحت 12 سنة، بينما أحرزت العنود النعيمي (إناث) وسعد النعيمي (ذكور) صدارة فئة تحت 10 سنوات، وفازت سلامة البدواوي (إناث) ومحمد مصبح الكعبي (ذكور) بلقب فئة تحت 8 سنوات.

كما شهدت البطولة تتويج أيان حسيب بجائزة أفضل لاعب أكاديمية، وأسماء مخملجي بجائزة أفضل لاعبة أكاديمية.