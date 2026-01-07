بمشاركة خليجية واسعة انطلاق أشواط "العامة مفتوح" لبطولة فزاع للصيد بالصقور

انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية ومشاركة خليجية واسعة، في أول يومين لفئتي جير تبع وجير شاهين، وذلك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع تجاوز أعداد الطيور أكثر من 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة لافتة لصقارين من دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة.

وفي أشواط جير تبع تفوق فريق الميدان محققاً شوط رمز الفرخ بالطير "مرشح" بزمن 16.583 ثانية، يليه فريق دبي بالطير "160" بـ 16.582 ثانية، وبالمركز الثالث عبد الله خلفان القبيسي بالطير "الأورنجي" بـ 16.890 ثانية.

كما تفوق عبد الله خلفان القبيسي في شوط رمز الجرناس، بالطير "مزعج" بزمن 16.782 ثانية، يليه بالمركزين الثاني والثالث فريق الصيرمي بالطير "تي27" بـ 17.035 ثانية، وبالطير "مشاكل" بـ 17.064 ثانية.

وفي أشواط جير شاهين، تفوق عبد الله خلفان القبيسي ليحقق شوط رمز الفرخ، بالطير "مسعور" بزمن 16.708 ثانية، يليه فريق دبي بالطير "أر16" بـ 17.027 ثانية، ليعود القبيسي ويحقق المركز الثالث بالطير "مرعب" بـ 17.348 ثانية.

وكسب فريق الميدان شوط رمز الجرناس، بالطير "عجيب" بزمن 16.656 ثانية، أما المركزين الثاني والثالث فذهبا لفريق دبي بالطير "الأسمر" بـ 16.665 ثانية، والطير "تجوري" بـ 16.883 ثانية.

وفي شوط البرقع الذهبي فرخ، تفوق عبد الله خلفان القبيسي، ليحقق المركزين الأول والثاني بالطير "مشوش" والطير "مبهر" ليأتي راشد حميد المنصوري ثالثًا بالطير "إس 36".

وتتواصل غداً منافسات العامة مفتوح مع إقامة أشواط بيور جير، فيما تقام في اليوم التالي أشواط القرموشة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور دميثان بن سويدان، أن النسخة الحالية من البطولة تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الصقارين الجدد، وهو ما يعكس نجاح هذه البطولات في استقطاب جيل جديد من الممارسين، وترسيخ رياضة الصقارة كأحد الموروثات الشعبية الأصيلة في وجدان الشباب، وتشجيعهم على السير على نهج الآباء والأجداد في الحفاظ على هذا الإرث العريق.

وأشار بن سويدان إلى أن تراكم الخبرات لدى الصقارين خلال السنوات الماضية أسهم في رفع مستوى الوعي الفني لديهم، وأكسبهم قدرة أكبر على تقييم إمكانات الطيور واختيار الأشواط الأنسب لكل صقر، سواء في أشواط الرمز أو البرقع الذهبي أو الأشواط النقدية. وقال إن الصقار الذي يشارك بعدد من الطيور بات يدرك بدقة نقاط القوة والتميّز لدى كل صقر، وهو ما ينعكس في حسن اختيار الأشواط والمشاركة في الفئات التي تتناسب مع قدراتها، الأمر الذي يفسّر المستويات القوية التي تشهدها المنافسات هذا الموسم.

ورحّب بن سويدان بالمشاركين من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن بطولات فزاع تتميز بانفتاحها على الجميع، وبما توفره من بيئة تنافسية مريحة ومتكاملة، وأوضح أن تجهيز موقع البطولة في مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تم وفق أعلى المعايير، مع توفير مختلف سبل الراحة، ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال التسهيلات الذكية التي تتيح للمشاركين متابعة جداول مشاركاتهم ومواعيد الأشواط عبر التطبيق الإلكتروني "إف 3"، بما يمنحهم مرونة أكبر واستمتاعًا أوسع بأجواء البطولة.