تاديتش: هاجمنا بني ياس بعدد كبير من اللاعبين

اعترف لاعب فريق الوحدة، الصربي دوسان تاديتش، بأن المواجهة المرتقبة، يوم السبت المقبل، مع الشارقة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، ستكون قوية، بينما تفادى التعليق على سؤال حول مدربه السابق، البرتغالي خوسيه مورايس، الذي فسخ عقده مع «العنابي» بصورة مفاجئة، قبل أن يتولى لاحقاً قيادة «الملك».

وقال تاديتش في تصريحات صحافية، عقب الانتصار على بني ياس بثلاثية نظيفة، أمس، ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، رداً على عودة مورايس إلى استاد آل نهيان: «الشارقة فريق قوي، وعادة ما يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين، وأعتقد أنها ستكون مواجهة صعبة».

وكان اللاعب الصربي قد تألق بشكل لافت في مواجهة «السماوي»، أمام حضور جماهيري تجاوز 1500 متفرج، بعدما صنع الأهداف الثلاثة التي أحرزها الدولي السوري عمر خريبين في الدقائق 12 و18 و45+5، لينفرد بصدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى سبع تمريرات حاسمة، متفوقاً على لاعب العين أليخاندرو «كاكو» الذي يملك ست تمريرات.

ومنح هذا الانتصار الوحدة فرصة الصعود مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن العين المتصدر، في حين تجمّد رصيد بني ياس عند سبع نقاط في المركز الـ12.

وعلّق تاديتش على الفوز قائلاً: «ظهرنا بشكل قوي في الشوط الأول، تمركزنا بصورة صحيحة داخل الملعب، وهاجمنا بعدد كبير من اللاعبين ونجحنا في التسجيل، صحيح أننا عانينا هجومياً في بعض المباريات السابقة، لكن أمام بني ياس قدمنا مباراة هجومية مميزة».

وحول تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، قال: «مررنا بحالات صعود وهبوط، لكن الأهم بعد الخسارة أو التعادل هو العودة سريعاً، والتركيز دائماً على المباراة المقبلة، الآن تنتظرنا مواجهة مهمة مع الشارقة».

وتابع: «قدمنا شوطاً أول قوياً، وظهرنا بروح عالية، وضغطنا بشكل جيد، ولم نمنح المنافس أي فرصة، وهذا هو المستوى الذي يجب أن نكون عليه».

وفي المقابل، عبّر قائد فريق بني ياس، فواز عوانة، عن خيبة أملهم الكبيرة بالخسارة، وقال: «هذه مباراة للنسيان، لم نقدم ما يشفع لنا حتى للخروج بالتعادل، واستقبلنا هدفين كان من الممكن تفاديهما، وعلينا أن نتعلم من هذه المباراة».