عودة وليد أزارو تدعم عجمان أمام الجزيرة

أكد مدير فريق عجمان، محمد حسين، أن البرتقالي سيستعيد خدمات المهاجم المغربي، وليد أزارو، خلال مواجهة الجزيرة، المقررة غداً، ضمن الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء فترة إيقافه، لمباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الوصل في الجولة التاسعة.

وقال محمد حسين لـ«الإمارات اليوم» إن عودة أزارو تُمثّل إضافة مهمة للفريق على الصعيد الهجومي، بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بعد أن دوّن حكم الوصل في تقريره إدانة للاعب استدعت إيقافه مباراتين بدلاً من مباراة واحدة، وبالتالي خسرنا جهوده في توقيت كنا بحاجة ماسّة إليه.

وستكون مباراة الجزيرة هي الأولى للمهاجم المغربي الذي قاد منتخب بلاده للحصول على لقب بطولة كأس العرب، عقب الفوز على الأردن في النهائي 3-2.

وأضاف: «للأسف عجمان سيفتقد جهود الثنائي إسماعيل مؤمن وعبدالله عباس في مواجهة الجزيرة، بعد طردهما خلال مباراة كلباء في الجولة الماضية، وهو ما يفرض واقعاً صعباً على الفريق خلال تلك المباراة، نظراً إلى قيمة اللاعبين الفنية».

وتطرق مدير فريق عجمان إلى التحكيم في لقاء كلباء، موضحاً أن «حكم اللقاء سهيل عبدالله بدا عليه التوتر منذ بداية المباراة، على الرغم من كونه من الحكام الصاعدين المميزين الذين نالوا ثقة الاتحاد الدولي بالحصول على الشارة الدولية قبل خمسة أيام فقط من تلك المواجهة».

وأكمل: «نحترم الحكم ونُقدّر إمكاناته، لكننا نرى أن البطاقة الصفراء الأولى التي حصل عليها كلا اللاعبين لم تكن مستحقة، وهو ما أدى إلى طردهما لاحقاً بعد نيل البطاقة الثانية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على مسار المباراة».

وحول مواجهة الجزيرة، شدّد مدير فريق عجمان على صعوبة المهمة، لافتاً إلى أن المنافس يدخل المباراة بدافع التعويض بعد خسارته الثقيلة أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد.

وقال: «نُدرك أننا سنواجه فريقاً كبيراً يمتلك عناصر مميزة وخبرة واسعة، وسيكون حريصاً على العودة إلى سكة الانتصارات، وهذا ما سيزيد المباراة صعوبة فوق صعوبتها».