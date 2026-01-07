كلباء يلتقي الوصل.. وشباب الأهلي ضيف ثقيل على البطائح

تتواصل منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين، اليوم، بإقامة مباراتين مهمتين في صراع القمة والقاع، حيث يحل الوصل ضيفاً على كلباء، بينما يتوجه شباب الأهلي لمواجهة البطائح، على أن تُختتم الجولة غداً بثلاث مباريات.

كلباء - الوصل

يسعى الوصل إلى الحفاظ على موقعه في دائرة المنافسة، ويحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يدخل كلباء اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، باحثاً عن الابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

وتشير الأرقام التاريخية إلى أفضلية واضحة للوصل، إذ التقى الفريقان 20 مرة في دوري المحترفين، فاز الوصل في تسع مواجهات مقابل فوز وحيد لكلباء، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل، كما لم يخسر الوصل في آخر 11 مباراة جمعته بكلباء في المسابقة.

البطائح - شباب الأهلي

يحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح في مواجهة تبدو متباينة على مستوى الترتيب والطموح، ويمتلك «فرسان دبي» 20 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، بينما يقبع البطائح في ذيل الترتيب برصيد ست نقاط.

ويحتفظ شباب الأهلي بسجل مثالي أمام البطائح، بعدما فاز في جميع المواجهات الست السابقة بين الفريقين في دوري المحترفين، مسجلاً 18 هدفاً مقابل ثلاثة أهداف.

وفي المقابل يعيش البطائح فترة صعبة، بعدما خسر آخر أربع مباريات على ملعبه.