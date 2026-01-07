كايو لوكاس: الشارقة غالباً لا يستقبل أهدافاً بهذه الطريقة

أكد لاعب فريق الشارقة، كايو لوكاس، أن الفوز الذي حققه فريقه على النصر، أمس، بنتيجة 4-2، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لم يكن سهلاً، خصوصاً بعد الهدف المبكر الذي سجله «العميد»، والذي صعّب مهمة فريقه، قبل أن ينجح «الملك» في قلب النتيجة والخروج بالنقاط الثلاث.

وكان الشارقة قد أنهى الشوط الأول متأخراً بنتيجة 1-2، قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني ويحقق فوزاً مثيراً في المواجهة التي أقيمت على استاد آل مكتوم، بحضور جماهيري قارب 1500 متفرج، مسجلاً بذلك أول انتصار للمدرب خوسيه مورايس مع الشارقة في مسابقة الدوري، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام العين.

وقال لوكاس في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة التي أحرز خلالها هدفين: «كانت الأمور صعبة علينا في البداية، لأننا استقبلنا هدفاً مبكراً، وعادة لا نستقبل أهدافاً بهذه الطريقة، ما وضعنا في موقف معقّد وصعّب مهمتنا»، وتابع: «صحيح أن استقبال هدف مبكر أمر وارد في كرة القدم، لكننا سعداء بما قدمناه في الشوط الثاني، حيث ظهرنا بشكل أفضل ونجحنا في حسم المباراة لمصلحتنا، وهذا ما يجعلنا نشعر بالرضا».

وأضاف: «في أرض الملعب تملك أجزاء من الثانية فقط لاتخاذ القرار، والمهم عند ارتكاب الخطأ هو استعادة التوازن من أجل الفريق، وحالياً علينا رفع رؤوسنا والعمل على تقديم الأفضل في كل مباراة نخوضها، ودعم بعضنا بعضاً من أجل تحقيق الانتصارات».

وأثنى كايو لوكاس على مدرب الفريق، خوسيه مورايس، قائلاً: «منذ المباراة الأولى أظهرنا أننا في تطور مع المدرب خوسيه مورايس، ونعمل باستمرار على تحسين التواصل في ما بيننا، لنكون أفضل وأن نلعب كعائلة واحدة».

وفي المقابل، أعرب لاعب النصر، بيرنارد مينساه، عن خيبة أمله، وقال: «كنا الأفضل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاولنا الدفاع والسيطرة على المباراة، لكن الأخطاء البسيطة كانت مكلفة».