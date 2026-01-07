الوصل يشترط 10 ملايين دولار لبيع أدريلسون إلى بالميراس

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المنافسة اشتدت على التعاقد مع مدافع الوصل، أدريلسون سيلفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية الإخبارية أن نادي بالميراس أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي أدريلسون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخط الدفاعي للفريق قبل انطلاق المنافسات المهمة، لافتة إلى أنه مع ذلك، تبدو الصفقة صعبة في الوقت الحالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للنادي الإماراتي.

وأضافت: «وضع الوصل قيمة 10 ملايين دولار على طاولة المفاوضات، وهو ما يعادل نحو 55 مليون ريال برازيلي، حداً أدنى للتخلي عن اللاعب».

وأشارت إلى أن بالميراس ليس بمفرده في سباق التعاقد مع الدولي البرازيلي، مبينة أن سسكا موسكو الروسي وكروزيرو البرازيلي يرغبان في ضم أدريلسون.

وأكدت أن عرض كروزيرو أقل جاذبية مقارنة بعرض النادي الروسي، ما قد يجعل سسكا موسكو الأقرب لإتمام الصفقة إذا استمرت المفاوضات بالوتيرة نفسها، في حال تفوقه على بالميراس في دفع المقابل المادي الذي طلبه الوصل.

يُذكر أن أدريلسون الذي انضم إلى الوصل قادماً من ليون الفرنسي، في الصيف الماضي، سبق له اللعب في صفوف بوتافوغو البرازيلي، ويتمتع بخبرة مميزة في الدوري الإماراتي، ما يجعله هدفاً مرغوباً للعديد من الأندية في المنطقة.

ورغم رغبة بالميراس في ضم أدريلسون، فإن الفوارق المالية والعروض المنافسة تجعل مستقبل اللاعب حتى الآن هو البقاء في زعبيل، خصوصاً أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «الإمبراطور» خلال الموسم الحالي.