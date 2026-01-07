ميلينا مينديز بطلة سباق السيدات للقدرة

فازت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز بلقب سباق السيدات في افتتاح مهرجان محمد بن راشد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 104 فارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسمت الفارسة ميلينا مينديز اللقب على صهوة الجواد «غولدستريم» المملوك لإسطبلات «إم 7» للقدرة، حيث جاءت في المركز الأول بعدما حافظت على وجودها ضمن الفارسات الـ10 الأوليات في المراحل الأربع للسباق، إذ أنهت المرحلة الأولى في المركز الثامن بزمن قدره 1:25:17 ساعة، وتقدمت إلى المركز الأول في المرحلة الثانية بزمن بلغ 2:42:41 ساعة، وحافظت على الصدارة في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:41:43 ساعات، قبل أن تنهي السباق في المركز الأول مسجلةً زمناً قدره 4:21:45 ساعات.

وجاءت الفارسة شَمَّا درويش في المركز الثاني على صهوة الجواد «إس دبليو إركان» المملوك إلى إسطبلات «إم 7» للقدرة، بعدما احتلت المركز الـ28 في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:28:13 ساعة، وتقدمت إلى المركز الـ23 في المرحلة الثانية بزمن قدره 2:49:29 ساعة، وقفزت إلى المركز التاسع في المرحلة الثالثة بزمن بلغ 3:45:21 ساعات، وأنهت السباق في المركز الثاني مسجلةً زمناً قدره 4:24:49 ساعات.

وحصلت الفارسة سارة محمد عبدالواحد على المركز الثالث ممتطيةً صهوة الجواد «روشوز» المملوك إلى إسطبلات «إيه بي إتش» للقدرة، حيث جاءت في المركز السادس في المرحلة الأولى بزمن قدره 1:25:12 ساعة، وتراجعت إلى المركز الـ13 في المرحلة الثانية بزمن بلغ 2:48:52 ساعة، وتقدمت إلى المركز السابع في المرحلة الثالثة بزمن قدره 3:44:43 ساعات، وأنهت السباق في المركز الثالث بزمن قدره 4:25:11 ساعات.