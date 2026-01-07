«كأس مانشستر سيتي أبوظبي» تنطلق الجمعة بمشاركة 250 فريقاً

تنطلق في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، يوم بعد غدٍ الجمعة، النسخة السابعة من «كأس مانشستر سيتي أبوظبي» لكرة القدم للفئات العمرية، بمشاركة قياسية تصل إلى 250 فريقاً يمثلون 20 دولة من 4 قارات.

وتستقطب البطولة التي تقام على مدار 3 أيام، أكثر من 8000 مشارك وزائر، يتنافسون في فئات عمرية تبدأ من تحت سن 8 سنوات وصولاً إلى تحت 16 سنة، مع حضور بارز لكرة القدم النسائية بتمثيل 44 فريقاً للفتيات، من بينها فريقان من أكاديمية مانشستر سيتي في المملكة المتحدة.

من جانبه، قال مدير البطولة سيمون هيويت، إن هذا الحدث أصبح الأكبر من نوعه في المنطقة، وإنه يهدف إلى تقديم تجربة رياضية استثنائية للفرق المشاركة وعائلاتهم، وسط أجواء ترفيهية متكاملة، لافتاً إلى أن الفريق الفائز باللقب سيحصل على رحلة تدريبية خاصة إلى أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم.