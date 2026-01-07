«الأولمبي» يستهلّ مشواره في «نهائيات آسيا» بلقاء قطر

يستهلّ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، بلقاء نظيره القطري على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مدينة جدة، حيث يلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً اليابان وسورية، علماً بأن البطولة تقام في السعودية خلال الفترة من السابع حتى 25 الجاري بمشاركة 16 منتخباً، وفي المجموعة ذاتها يلتقي، اليوم، سورية مع اليابان بطل النسخة الماضية.

وأنهى الأبيض الأولمبي الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، تحضيراته بإقامة معسكر إعداد داخلي في دبي، وقبلها خاض في نوفمبر الماضي، مباراتين وديتين، إذ فاز على سنغافورة بستة أهداف دون رد، فيما خسر أمام تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووفقاً لنظام البطولة، فإنه يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ربع النهائي.

ويأمل المنتخب، بقيادة المدرب مارسيلو برولي، ظهوراً قوياً في هذا الحدث الذي يوجد فيه للمرة السادسة، كونه لم يسبق للمنتخب أن تجاوز الدور ربع النهائي.