«الانضباط» تغرّم الشارقة 30 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تغريم نادي الشارقة 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة، خلال دوري أدنوك للمحترفين، يذكر أن الشارقة كان قد حصل على ست بطاقات صفراء خلال مباراته أمام العين ضمن الجولة 11، عبر اللاعبين: شاهين عبدالرحمن وعادل الحوسني وكايو لوكاس، ويومين تشو يومين ولوان بيريرا وإيغور كورنادو، واعتبرت اللجنة نادي «الفتح إف سي» خاسراً مباراته ضد الحمرية 3/0 في دوري تحت 17 سنة بمخالفته نظام استبدال اللاعبين، فيما عاقبت لاعب نادي دبا عبدالله حمد بالإيقاف أربع مباريات وتغريمه 5000 درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس دون كرة، خلال دوري تحت 14 سنة (ب).