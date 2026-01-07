«دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع محتوى الغولف» تبدأ 17 يناير

تعود بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، في نسختها الثانية يومَي 17 و18 يناير الجاري، حيث تجمع 16 من أبرز صنّاع المحتوى الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي للتنافس في نسختهم الخاصة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، وتشهد البطولة توسعاً من فعالية ليوم واحد لتصبح منافسة تمتد على مدار عطلة نهاية الأسبوع، وتهدف البطولة إلى تقديم محتوى أكثر عمقاً بجودة عالية، يعرض كلاً من رياضة الغولف العالمية ودبي كوجهة سياحية دولية.

وستُقام بطولة الغولف بنظام مكون من جولتين، يومَي 17 و18 يناير، في نادي الإمارات للغولف، حيث تنطلق الجولة الأولى تحت الأضواء الكاشفة لملعب فالدو، مساء يوم 17 يناير، وتليها الجولة الثانية، يوم 18 يناير، على ملعب المجلس.

وانطلاقاً من نجاح النسخة الافتتاحية لهذه البطولة، التي حققت 13.3 مليون مشاهدة من فيديو رئيس واحد، وأسهمت في تحقيق ما يقدر بنحو 192 مليون ظهور عند دمجها مع برنامج المؤثرين الأوسع نطاقاً لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، رسخّت بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى مكانتها كأول وأكبر فعالية غولف من نوعها في الشرق الأوسط يقودها صنّاع المحتوى، ومن خلال تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى البطولة إلى تحويل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك إلى محرك محتوى رقمي يربط بين الرياضة والثقافة وأسلوب الحياة، مع توسيع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع بكثير من الجماهير التقليدية.

وتضم تشكيلة المشاركين في عام 2026 صنّاع محتوى من الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة وأوروبا، ومن أبرزهم ماك بوشيه، وسارة وينتر، وجاي بارك، وفوربراذرز، وجورجيا بول، وإيلي سكوج، وتيمبس، وماكس آند هاري، وأوين «هويزي»، وكايتلين مازا، ومي برينان، وزاير أولد وتايلر هاميلتون.

وقال ماك بوشيه: «كانت المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى تجربة مميزة حقاً، ومن المثير للاهتمام رؤية التطور المدروس الذي تشهده البطولة، يُعدّ إشراك صنّاع المحتوى في بيئة بطولة عالمية المستوى بطريقة هادفة جزءاً مهماً من مستقبل رياضة الغولف، ودبي تقود هذا التحول بوضوح، لذا كان قرار العودة هذا العام سهلاً للغاية».

وقالت جورجيا بول: «أظهرت النسخة الافتتاحية لبطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى، الإمكانات الهائلة التي تتحقق عند جمع صنّاع المحتوى في بيئة مناسبة مع توفير الفرص اللازمة، وتأخذ الإقامة لأسبوع هذه الإمكانات إلى مستوى آخر، حيث توفر مزيداً من الوقت لصنع لحظات أصيلة، وسرد قصصي أفضل، وفرصة حقيقية لإبراز ما يجعل دبي الوجهة الأمثل للغولف، وغير ذلك كثير».

وقال المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك سيمون كوركيل: «تم إنشاء بطولة دبي ديزرت كلاسيك لصنّاع المحتوى لمواكبة التحول الواضح في كيفية متابعة رياضة الغولف عالمياً، فبينما لايزال البث التقليدي حيوياً، فإن أسرع نمو في قاعدة الجمهور يحدث من خلال رواة القصص الرقمية الذين يشكلون الثقافة وأسلوب الحياة والرياضة في الوقت الفعلي، وقد فاقت نتائج نسختنا الافتتاحية التوقعات، ونحن نوفر لهؤلاء من صنّاع المحتوى إمكانية الوصول والوقت واللحظات الأصيلة التي يحتاجونها للتواصل مع جماهير الغولف الأصغر سناً وغير التقليدية في جميع أنحاء العالم، مع إبراز دبي وجهة عالمية مثالية للرياضة وأسلوب الحياة».