الوحدة يعبر بني ياس بـ «هاتريك» خريبين

قاد هداف فريق الوحدة، السوري عمر خريبين، فريقه إلى انتصار ثمين بعدما سجل ثلاثية «هاتريك»، جاءت جميعها من صناعة زميله الصربي دوسان تاديتش، ليحقق «العنابي» فوزًا مستحقًا بثلاثة أهداف دون رد على حساب بني ياس، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور جماهيري تجاوز 1500 متفرج.

وبهذا الفوز، وجّه «أصحاب السعادة» إنذارًا قويًا لمدربهم السابق، البرتغالي جوزيه موريس، الذي سيحل ضيفًا مع فريقه الشارقة يوم السبت المقبل، في المواجهة المؤجلة من الجولة التاسعة، علمًا بأن موريس كان قد فسخ عقده مع الوحدة قبل توليه قيادة «الملك».

ومنح الانتصار الوحدة فرصة الصعود مؤقتًا إلى المركز الثاني برصيد 24 نقطة، فيما تجمّد رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما يتصدر العين جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

ولم يجد الوحدة صعوبة تُذكر في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، إذ حسم النتيجة عمليًا منذ الشوط الأول، بعدما وقّع خريبين على أهدافه الثلاثة في الدقائق 12 و18 و45+5، في أمسية تألق خلالها تاديتش بصناعته للأهداف الثلاثة.

ورفعت ثلاثية الدولي السوري رصيده إلى 9 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، خلف مهاجم العين لابا كودجو صاحب الـ12 هدفًا، كما وصل إلى هدفه السابع في شباك بني ياس، جميعها بقميص الوحدة، علمًا بأنه سبق له تمثيل ناديي الظفرة وشباب الأهلي.

وفي المقابل، انفرد دوسان تاديتش بصدارة قائمة صانعي الأهداف في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 7 تمريرات حاسمة، متفوقًا على لاعب العين أليخاندرو «كاكو» الذي يملك 6 تمريرات.

وعزّز هذا الانتصار سلسلة النتائج الإيجابية للوحدة على ملعبه، إذ واصل «العنابي» سجله الخالي من الخسارة في آخر 11 مباراة بيتية بدوري أدنوك للمحترفين (7 انتصارات و4 تعادلات)، كما تلقى هزيمة واحدة فقط في آخر 18 مباراة على أرضه، وكانت أمام البطائح بنتيجة 0-2 في يناير 2025.