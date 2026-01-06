الفارسة ميلينا منديز تحرز كأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة

توجت الفارسة الأرجنتينية ميلينا منديز، من إسطبلات M7، بلقب سباق كأس السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، ضمن فعاليات اليوم الأول للنسخة الـ 19 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم حتى 10 يناير الجاري، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبمشاركة نخبة من أبرز فرسان وفارسات رياضة القدرة والتحمل من مختلف أنحاء العالم.

وحسمت منديز لقب السباق الافتتاحي، الذي أقيم برعاية "عزيزي للتطوير العقاري" وبمشاركة 109 فارسات، بعد أن أنهت المنافسات على صهوة الجواد "جولد ستريم" لإسطبلات M7 بزمن قدره 4:21:45 ساعة، متفوقة على زميلتها شمة درويش الشحي من الإسطبلات نفسها، التي حلت في المركز الثاني على صهوة الجواد "إس دبليو إيكران" بزمن بلغ 4:24:59 ساعة، فيما جاءت في المركز الثالث الفارسة سارة محمد عبدالواحد من إسطبلات ABH على صهوة الجواد «روشوز ليتانت» بزمن قدره 4:25:11 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام مدير عام نادي دبي للفروسية أحمد راشد الكعبي، بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، بحضور ممثلي الشركة الراعية، كما نالت صاحبة المركز الأول جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما حصل صاحبا المركزين الرابع والخامس على 50 ألفاً و35 ألف درهم على التوالي، إضافة إلى جوائز مالية لأصحاب المراكز من السادس وحتى الثلاثين.

ويُعد سباق السيدات أول تحديات المهرجان، الذي يتضمن 4 سباقات، حيث يشهد يوم غد إقامة سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً، على أن يقام يوم الخميس 8 يناير سباق كأس جميلتي للفرسات لمسافة 120 كيلومتراً برعاية الطاير للسيارات، ويُختتم المهرجان بالسباق الرئيسي، كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، برعاية طيران الإمارات، يوم السبت 10 يناير الجاري.