الوحدة يستقبل بني ياس.. وقمة متوازنة بين النصر والشارقة

تنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين، حيث يستقبل الوحدة ضيفه بني ياس، بينما يلتقي النصر مع الشارقة، على أن تُستكمل الجولة، بعد غدٍ، بإقامة مواجهتين، وتُختتم الخميس المقبل بثلاث مباريات لا تقل أهمية على مستوى الترتيب والطموح.

الوحدة - بني ياس

يمتلك فريق الوحدة فرصة تقليص الفارق مع العين المتصدر، عندما يستقبل اليوم، في الساعة 19:45، على استاد آل نهيان ضيفه بني ياس، في مواجهة واعدة بين الطرفين، بينما يسعى بني ياس إلى العودة لسكة الانتصارات والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويدخل «العنابي» اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويعني فوزه تقليص الفارق مع العين المتصدر إلى ثلاث نقاط، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعهما في الجولة المقبلة.

وفي المقابل، يطمح بني ياس، صاحب المركز الـ11 برصيد سبع نقاط، إلى الخروج بالنقاط الثلاث لإنعاش حظوظه في الابتعاد عن دوامة الهبوط.

ولم يخسر الوحدة في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري أدنوك للمحترفين (فاز في ست وتعادل في أربع)، فيما تعرض لخسارة واحدة فقط في آخر 18 مباراة على ملعبه، وكانت أمام البطائح (0-2) في يناير 2025.

في المقابل، لم يتعادل بني ياس في آخر 16 مباراة خارج أرضه في الدوري (فاز في ست وخسر 10)، وكان آخر تعادل له خارج ملعبه أمام الوحدة بنتيجة 2-2 في سبتمبر 2024.

وفاز الوحدة مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات استضاف فيها بني ياس (تعادل ثلاثاً وخسر مرة)، بينما حقق بني ياس الفوز في آخر مباراتين له خارج أرضه، ولم يسبق له تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية خارج ملعبه منذ فبراير 2025.

وسجل عمر خريبين أربعة أهداف أمام بني ياس في الدوري، جميعها بقميص الوحدة، فيما أحرز بني ياس ستة أهداف خارج أرضه هذا الموسم، توزعت بين ليونيل جوفوفو (ثلاثة)، سافيو غووديون (هدفان)، ويوسف نياكتيه (هدف).

النصر - الشارقة

يحتضن استاد آل مكتوم، اليوم، في الساعة 17:00، مواجهة النصر وضيفه الشارقة، في لقاء يدخل فيه «العميد» وهو في المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحل «الملك» في المركز الـ12 برصيد سبع نقاط، ساعياً للابتعاد عن مناطق الخطر وتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام العين.

ويتساوى الفريقان في عدد الانتصارات على استاد آل مكتوم في دوري المحترفين، بواقع سبعة انتصارات لكل منهما، مقابل تعادل وحيد.

وخسر الشارقة آخر ثلاث مباريات في الدوري، ولم تسبق له الخسارة في أربع مباريات متتالية منذ الفترة بين ديسمبر 2014 وفبراير 2015، كما خسر مبارياته الثلاث الأخيرة خارج ملعبه، ولم يخسر أربع مباريات متتالية خارج أرضه في موسم واحد منذ أغسطس - أكتوبر 2015.

ويُعد موسى ندياي اللاعب الوحيد من تشكيلة النصر الحالية الذي سبق له التسجيل في مرمى الشارقة بقميص «العميد»، بينما أحرز عثمان كامارا أربعة من آخر ستة أهداف للشارقة في شباك النصر، بينها ثنائيتان.

وسجل مهدي قائدي خمسة أهداف خلال ست مباريات أمام الشارقة في دوري المحترفين، (ثلاث مع كلباء، واثنتان مع شباب الأهلي)، ليكون واحداً من القلائل الذين سجلوا في مرمى الشارقة مع أكثر من فريق، فيما أسهم كايو لوكاس في تسعة أهداف خلال 12 مباراة مع الشارقة والعين أمام النصر (سجل أربعة وصنع خمسة).