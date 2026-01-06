8 مؤشرات فنية ترفع معدل الإثارة في مواجهة كلباء والوصل

يتطلع فريقا كلباء والوصل إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي سجلاها في الجولات الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في المباراة التي ستجمعهما، غداً، ضمن الجولة الـ12، في لقاء يسعى من خلاله الفريقان إلى تحسين مراكزهما في جدول الترتيب، حيث يحتل الوصل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، فيما يوجد كلباء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

«الإمارات اليوم» ترصد ثمانية مؤشرات فنية ترفع معدل الإثارة في المباراة المرتقبة على النحو الآتي:

الفِرَق الكبيرة

تميز فريق كلباء بتحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم أمام الفرق التي تنافس في المراكز المتقدمة، حيث تعادل مع شباب الأهلي والوحدة والجزيرة، وقدم خلالها مستويات فنية عالية، وتركيزاً كبيراً، ما قد يرشحه لتقديم أداء مماثل أمام الوصل.

مراقبة خيمينيز

من المرجح أن يفرض فريق كلباء رقابة دفاعية قوية على لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز، الذي يُعد أبرز لاعبي «الإمبراطور» هذا الموسم، من حيث صناعة الأهداف وتسجيلها، وفي حال نجاح كلباء في تعطيل دوره فقد يكون لذلك تأثير مباشر في نتيجة المباراة.

طموح الانتصار الأول

يطمح فريق كلباء إلى إسعاد جماهيره بتحقيق أول فوز له على ملعبه، بعدما عجز عن ذلك منذ بداية الموسم، حيث تعرض لهزيمتين مقابل تعادلين، من دون أن يحقق أي انتصار، ما يعزز طموحه لكسر هذا الحاجز في مواجهة الوصل.

نشوة الفوز

يدخل الفريقان المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد فوزهما في الجولة الماضية، إذ تغلب الوصل على الوحدة، فيما فاز كلباء على عجمان، الأمر الذي يرجح تقديم مباراة قوية فنياً، وتشير المواجهات المباشرة بين الفريقين في آخر خمس مباريات إلى فوز الوصل في ثلاث مباريات، مقابل تعادل واحد، وفوز وحيد لكلباء.

الأداء الجماعي المنضبط

تميز الفريقان بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي خلال الموسم الحالي، مع تفوق هجومي واضح للوصل، الذي سجل 14 هدفاً، واستقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط، في حين استقبلت شباك كلباء 13 هدفاً، وسجل 10 أهداف.

مهاجم ثانٍ

استناداً إلى مباريات كلباء السابقة، يبدو من الصعب عليه التسجيل في مرمى الوصل بالاعتماد على مهاجم واحد، وهو الأسلوب المتبع حالياً، ما قد يدفعه إلى اللعب بمهاجم ثانٍ لمساندة هدافه الإيراني شهريار.

معاناة الوصل

عانى الوصل في بعض مبارياته أمام فرق القسم الثاني هذا الموسم، ما تسبب في فقدانه نقاطاً سهلة، أبرزها الخسارة أمام الظفرة والتعادل مع عجمان وخورفكان، وغالباً ما كان ذلك بسبب التكتل الدفاعي، ما يتطلب منه فاعلية هجومية أكبر لتحقيق الفوز.

الأداء الدفاعي والهجومي

شهدت أغلب مباريات فريق كلباء في الموسم الحالي تعرض لاعبيه للهفوات الدفاعية، وتسببت في تسجيل أهداف في مرماه، وفي المقابل يتفوق الوصل في الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي وذلك في مؤشر فني يرجح إلى أن يركز كلباء على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة والوصل على التسديد من المسافات خارج منطقة الجزاء.

