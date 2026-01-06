سبيت خاطر: أغلب أندية دوري المحترفين تحتاج إلى التعاقد مع مهاجم

أكد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن أغلب أندية دوري أدنوك للمحترفين تحتاج إلى التعاقد مع مهاجمين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لافتاً إلى أن أزمة التسجيل باتت واضحة ومشتركة بين معظم الفرق المنافسة هذا الموسم.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم» إن دوري أدنوك يعاني ندرة حقيقية في المهاجم الهداف، موضحاً أن لابا كودجو هو الاسم الوحيد الذي أثبت نفسه بشكل ثابت، بينما يأتي عمر خريبين في المرتبة الثانية من حيث الأرقام والتأثير، وبعدهما لا يمكن الحديث عن مهاجمين قادرين على ضمان الأهداف بصورة منتظمة.

وأضاف: «الجولة الـ11 حملت الكثير من الدلالات، وأكدت أن المنافسة مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث إن هناك تقارباً واضحاً في المستوى، لكن الفوارق تُحسم غالباً بالتفاصيل الصغيرة، سواء بجودة المهاجم أو بالأخطاء الفردية التي قد تغيّر نتيجة مباراة كاملة».

وتابع: «مباراة الوصل والوحدة كانت نموذجاً واضحاً لإثارة الدوري هذا الموسم، وعند تحليل المباراة فنياً، كان الوحدة أكثر تنظيماً وجودة في فترات عديدة، وظهر تطور الفريق مقارنة بالمواسم السابقة، لكن مثل هذه المباريات لا تحتمل الأخطاء، خصوصاً عندما تأتي من لاعبين أصحاب خبرة كبيرة في مراكز حساسة مثل حراسة المرمى، لأن تأثيرها يكون مباشراً وحاسماً».

وأردف: «الوصل فريق لا يمكن تجاهله، وفوزه على الوحدة يمنحه دفعة معنوية كبيرة، لكنه إذا أراد الدخول بقوة في سباق المنافسة، فهو مطالب بثبات المستوى ومعالجة مشكلته الهجومية، لأن الأداء الجيد وحده لا يكفي من دون فاعلية أمام المرمى».

وواصل: «العين منذ بداية الموسم يبدو الأكثر واقعية في تعامله مع المباريات، الفريق يلعب بشعار العين بمن حضر، ولا يتأثر كثيراً بالغيابات، ويمتلك شخصية بطل واضحة، إذ إن هذه الذهنية هي ما تضعه في الصدارة حتى الآن، لكن إذا أراد تعزيز حظوظه في حسم اللقب، فعليه دعم بعض المراكز بعمق أكبر، تحسباً لضغط المباريات في المراحل الأخيرة».

وقال: «وجود مهاجم حاسم مثل لابا كودجو يصنع فارقاً كبيراً للعين، خصوصاً أن الفريق قد لا يكون دائماً في أفضل حالاته الفنية، لكن وجود لاعب يعرف كيف يترجم الفرص إلى أهداف يمنحه أفضلية واضحة، مقارنة ببقية الفرق».

وفي المقابل تحدث عن تراجع نتائج الوحدة، وقال: «الوحدة يمر بمرحلة صعبة بعد رحيل مواريس، فالخسارة في آسيا وكأس مصرف أبوظبي والدوري ليست مصادفة، إذ إن الضغط الكبير بين البطولات، إلى جانب التغيير الفني في توقيت حساس، أثر بشكل واضح في الفريق، والوحدة ليس في مأمن إذا استمر هذا التذبذب، على الرغم من الموسم التاريخي الذي قدّمه سابقاً».

وأشار إلى أن شباب الأهلي مرشح بقوة للمنافسة على لقب الدوري، وقال: «شباب الأهلي على الرغم من خسارته للسوبر، يتقدم بثبات في الدوري، ويمتلك عناصر قوية تعدّ من الأقوى على الورق، خصوصاً إذا نجح في معالجة مشكلته الهجومية، أو دعمها بمهاجم في الشتاء، وأراه الخطر الأكبر على العين في سباق اللقب».

أما بالنسبة إلى مردود نادي الجزيرة، فقال: «لا يمكن إعفاء اللاعبين من المسؤولية، إذ إنه دائماً ما يتم تحميل المدرب كل شيء، لكن الواقع يؤكد أن ما يحدث داخل الملعب يرتبط بدرجة كبيرة بعطاء اللاعبين أنفسهم، ومدى التزامهم وتركيزهم في المباريات الحاسمة، على الرغم من أن الفريق فاز على الشارقة ولعب مباراة كبيرة مع العين، ولكن هناك مشكلة واضحة يتحملها بنسبة كبيرة اللاعبون».

ورداً على سؤال حول التعاقدات الجديدة في الفترة الثانية من الموسم، قال: «سوق الانتقالات الشتوية غالباً لا تشهد صفقات من فئة (السوبر ستار)، حيث إنه لا يوجد فريق سيوافق على رحيل أحد نجومه في منتصف الموسم، خصوصاً إذا كان فريقه ينافس على أهداف كبيرة، لذلك ما سنراه في الغالب هو تعاقدات لسد احتياج محدد، وعلى رأسها مركز رأس الحربة».

وختم سبيت خاطر تصريحاته قائلاً: «المشكلة الأساسية في الدوري حالياً هي غياب المهاجم الصريح القادر على التسجيل باستمرارية، وأرى أن النجاح في الشتاء لن يكون بالاسم الرنان، بل باللاعب المناسب الذي يعرف طريق الشباك، لهذا السبب ستبقى فترة الانتقالات المقبلة مهمة، لكنها لن تكون استثنائية، بل عملية ومرتبطة بالحاجة الحقيقية لكل فريق».

