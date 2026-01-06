مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق بسباق السيدات اليوم

تنطلق، اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم فعاليات النسخة الـ19 من مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، المتضمنة أربعة سباقات تُقام بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة نخبة من أفضل وأبرز الفرسان في رياضة القدرة والتحمّل من مختلف أنحاء العالم.

وتم الكشف عن تفاصيل المهرجان في مؤتمر صحافي عُقد، أمس، في فندق «ميدان»، بحضور الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، الدكتور غانم الهاجري، والمدير العام لنادي دبي للفروسية، أحمد راشد الكعبي، ونائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «طيران الإمارات»، عبدالله العلماء، ونائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في الطاير للسيارات، منى حسن سعدون، وممثلي الشركات الراعية لسباقات المهرجان.

ويُعد المهرجان العريق إحدى أكبر وأهم البطولات على روزنامة سباقات القدرة العالمية، إذ يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أحد أبطال العالم السابقين في رياضة القدرة، وأحد أبرز الداعمين لرياضة الفروسية على مستوى العالم منذ سنوات طويلة.

وتنطلق نسخة هذا العام بسباق محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات لمسافة 120 كم، برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، إذ يُعد سباق السيدات أول تحدٍّ من بين أربعة سباقات على برنامج الحدث، يعقبه في اليوم التالي سباق محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كم، الذي يتضمن حافزاً مميزاً لدعم وتشجيع المربين المواطنين، حيث سيقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بشراء الخيول الثلاثة الأولى الفائزة في السباق، ويليه سباق «كأس جميلتي» للفرسات لمسافة 120 كم، برعاية الطاير للسيارات.

ويُختتم المهرجان بالسباق الرئيس والأهم، كأس محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، برعاية «طيران الإمارات»، السبت المقبل، بمشاركة ضخمة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية.

من جهته، أكد مدير عام نادي دبي للفروسية، أحمد راشد سعيد الكعبي، اكتمال جميع الاستعدادات في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمنشآتها الحديثة والمتطورة، لاستقبال الفرسان من مختلف دول العالم، وقال إن «المهرجان يمثل المحطة الأهم على روزنامة سباقات القدرة الدولية السنوية، موضحاً أن مدينة دبي الدولية للقدرة توفر بيئة تنافسية ومهنية لجميع الرياضيين، إلى جانب تجربة متكاملة وممتعة للضيوف».

وأضاف الكعبي أن «نادي دبي للفروسية يواصل لعب دور محوري في رسم ملامح مستقبل رياضة القدرة على المستوى العالمي، حيث يؤكد المهرجان في كل نسخه المتألقة ريادة دولة الإمارات في ترسيخ أعلى معايير التميز والمنافسة في هذه الرياضة».

وأشار إلى أن «المهرجان يُقام برعاية ودعم فارس العرب، ونؤكد مجدداً التزام الدولة المستمر تطوير رياضة الفروسية والإسهام في نموها، وتنظيم بطولات رياضية بمستوى عالمي، إلى جانب تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية لرياضة القدرة والتحمّل».

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، الدكتور غانم الهاجري، إن «مهرجان محمد بن راشد للقدرة يستقطب دائماً نخبة الفرسان وأفضل الإسطبلات المتخصصة في سباقات القدرة من مختلف أنحاء العالم».

وأوضح: «المهرجان واصل تطوره وتقدمه ليصبح الأفضل على مستوى العالم، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ما يعكس رؤيته الفريدة والمتنامية لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية لرياضة القدرة».

وقال نائب الرئيس للمجموعات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «طيران الإمارات»، عبدالله العلماء: «نفخر في (طيران الإمارات) برعاية كأس مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي يُعد محطة بارزة في أجندة رياضات الفروسية العالمية، ويجسد رؤية سموه في الارتقاء برياضة القدرة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتمثل هذه الرعاية امتداداً لالتزامنا المستمر بدعم الرياضات الأصيلة التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من تراثنا وهويتنا، وتنسجم مع قيم الانضباط والتميّز التي نؤمن بها في (طيران الإمارات)».

وأضاف: «يعكس هذا الحدث المكانة الرائدة لدبي كمركز عالمي لاستضافة وتنظيم كبرى بطولات الفروسية، كما يوفّر منصة تجمع نخبة الفرسان والخيول من مختلف أنحاء العالم. ونتطلع إلى نسخة استثنائية من البطولة تواصل البناء على النجاحات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية، وتقدّم تجربة رياضية رفيعة المستوى للمشاركين والجمهور على حد سواء».

