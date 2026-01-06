«شباب الأهلي» يتعاقد مع البرازيلي مارسيلو

أعلن نادي شباب الأهلي تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو مارسيلو (20 عاماً)، قادماً من نادي أتليتكو مينيرو، تمهيداً لقيده ضمن فئة المقيمين، لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال النادي، في بيان، أمس: «جاء الإعلان عن الصفقة برعاية مجموعة تايجر العقارية، إذ رحّب النادي باللاعب الشاب ليكون إضافة جديدة لقائمة (فرسان دبي)، ضمن سياسة الاعتماد على العناصر الواعدة القادرة على التطور وصناعة الفارق مستقبلاً».

ويشغل جواو مارسيلو (20 عاماً) مركز المهاجم، ونشأ كروياً في أحد أكبر الأندية البرازيلية، وتبلغ قيمة اللاعب السوقية نحو مليونَي يورو.