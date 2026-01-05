بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2026.. الافتتاح بين "بنجاش" و"الذئاب" السبت المقبل

عقدت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو مؤتمراً صحافياً، اليوم الإثنين، أعلنت خلاله التفاصيل الكاملة لبطولة كأس دبي «الفضية 2026»، باكورة بطولات السلسلة، إلى جانب إجراء مراسم قرعة البطولة، وذلك بحضور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة محمد خلف الحبتور، ومدير الفعاليات في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، ومدير البطولة الأرجنتيني سانتياجو.

واستهل محمد خلف الحبتور المؤتمر بكلمة رحّب فيها بالحضور، وهنأ الجميع بمناسبة العام الجديد، معرباً عن أمله في أن يكون عام 2026 عاماً حافلاً بالإنجازات الرياضية.

وأكد أن اتحاد الإمارات للبولو يواصل جهوده لتطوير اللعبة، عبر إتاحة الفرصة أمام مختلف الأندية لتنظيم البطولات بالتنسيق مع الاتحاد، وتوفير الظروف المناسبة التي تضمن مشاركة اللاعبين في أكبر عدد ممكن من المنافسات بكل أريحية.

وأشار الحبتور إلى "تطلعه لتقديم الفرق المشاركة مستويات فنية مميزة تعكس الاهتمام المتنامي برياضة البولو، سواء من أسرة اللعبة أو من الأسرة الرياضية بشكل عام، وذلك في إطار الاستعدادات الهادفة إلى استضافة دولة الإمارات لبطولة كأس العالم للبولو في ديسمبر 2026".

وتطرق رئيس اللجنة المنظمة إلى المسيرة المتصاعدة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، والقفزات النوعية التي شهدتها على مختلف المستويات، مشيراً إلى أن بطولة كأس دبي الفضية، المقررة انطلاقتها في العاشر من يناير الجاري، تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي، نظراً لتصنيفها الفني العالي.

كما كشف عن إعداد اللجنة المنظمة لعدد من المفاجآت المصاحبة، تشمل فعاليات متنوعة للجمهور، وجوائز مالية وعينية، من بينها مسابقة البحث عن الكنز، وعروض الأزياء، والفقرات الفنية والموسيقية، ومسابقة أجمل الأزياء، إلى جانب مفاجآت أخرى تقدمها الشركات الراعية.

وقال الحبتور: "تُعد سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو فرصة مثالية لتسليط الضوء على مستوى اللعبة في دولة الإمارات، فهي لا تقتصر على استضافة منافسات رفيعة المستوى، بل تسهم أيضاً في اكتشاف وتشجيع المواهب الشابة، وتوفر منصة حقيقية لعرض قدراتهم. كما يعزز هذا الحدث السياحة الرياضية في دبي، ويدعم مكانتها كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية المتميزة".

من جانبه، أكد مدير الفعاليات في مجلس دبي الرياضي عيسى شريف، دعم مجلس دبي لرياضة البولو، مشيراً إلى أهمية البطولة في استقطابها عدداً كبيراً من أبرز اللاعبين الدوليين المعروفين، إلى جانب نخبة من اللاعبين المحليين المصنفين. وأكد أن مجلس دبي الرياضي يعتز بمشاركته في هذا الحدث، ويثمّن جهود اتحاد البولو، متمنياً استمرار نجاح اللعبة واتساع قاعدتها الجماهيرية، وأن تحظى بحضور عالمي مشابه لرياضات مثل سباقات القدرة.

بدوره، استعرض مدير البطولة الأرجنتيني سانتياجو، الجوانب التنظيمية والفنية، موضحاً أن كأس دبي الفضية بطولة مفتوحة، تسمح بتجاوز حاجز الـ20 جول هانديكاب، وتضم خمسة فرق هي: فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، وفريق جهانجيري بقيادة محمد جهانجيري.

وعقب ذلك، أُجريت مراسم القرعة بحضور مديري وممثلي الفرق المشاركة، وأسفرت عن مواجهة تجمع فريق بنجاش مع فريق ذئاب دبي في الثانية من بعد ظهر يوم 10 يناير الجاري، تليها مباراة تجمع فريق الإمارات مع فريق الحبتور عند الرابعة عصراً.

كما يشهد يوم ١٤ الجاري مباراتين، الأولى بين فريقي الإمارات وبنجاش في الثانية ظهراً، تليها مواجهة تجمع فريق جهانجيري مع فريق ذئاب دبي عند الرابعة عصرا.