سيرجيو بيريرا: الجميع يريد أن يكون الوصل بطلاً هذا الموسم

أكد لاعب فريق الوصل، البرتغالي سيرجيو بيريرا، أن الهدف الرئيس لفريقه خلال الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الفريق يعمل بروح جماعية عالية، من أجل حصد النقاط والمضي قدماً في سباق الصدارة.

وجاءت تصريحات بيريرا عقب الفوز المهم الذي حققه الوصل على الوحدة بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الـ11 من الدوري، في مباراة شهدت مستوى فنياً عالياً وحسمها الوصل بانضباط تكتيكي كبير، ليؤكد قدرته على التعامل مع المواجهات الكبرى.

ورفع الوصل بهذا الفوز رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ليبقى ضمن دائرة المنافسة المباشرة على لقب الدوري، مستفيداً من سلسلة نتائج إيجابية عززت ثقة الفريق بقدراته خلال المرحلة الحالية.

وقال سيرجيو بيريرا لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً واستحققنا النقاط الثلاث، كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، لكننا قاتلنا حتى النهاية وقدّمنا كل ما لدينا داخل الملعب، نمر بفترة تطور ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، وحققنا الفوز في آخر ثلاث مباريات، وهذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الطريق بالتركيز والقوة نفسهما».

وأضاف اللاعب بشأن قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري: «هدفنا واضح داخل نادي الوصل، وهو المنافسة على لقب الدوري، هذا الطموح لا يخص اللاعبين فقط، بل يشمل الجهاز الفني والإدارة والجماهير، الجميع يريد أن يكون الفريق بطلاً هذا الموسم».

وختم بيريرا تصريحاته قائلاً: «علينا الاستمرار في التحسن وتسجيل مزيد من الأهداف، نعمل بجد في التدريبات ونؤمن بقدرتنا على المنافسة حتى النهاية، وسنقاتل في كل مباراة من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري».

سيرجيو بيريرا:

• نمرّ بفترة تطور ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة.

• سنقاتل في كل مباراة للاقتراب أكثر من لقب الدوري.

• الوصل رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.