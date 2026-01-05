فوز «دبي» و«خورفكان» في دوري سلة الكراسي المتحركة

تغلّب فريق نادي دبي لأصحاب الهمم على نظيره نادي العين لأصحاب الهمم بنتيجة 62–51، فيما واصل نادي خورفكان للمعاقين عروضه القوية، وتغلّب على نادي عجمان لذوي الإعاقة بنتيجة 83–10، ضمن الجولة الثانية من دوري كرة السلة على الكراسي المتحركة للموسم الرياضي 2025–2026، الذي تنظمه اللجنة البارالمبية الوطنية، وتأتي منافسات الدوري ضمن جهود اللجنة البارالمبية الوطنية لتطوير لعبة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ورفع مستوى التنافس بين الأندية، ودعم لاعبي أصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز انتشار اللعبة، وتحقيق أهدافها الفنية والتنافسية خلال الموسم الرياضي الحالي.