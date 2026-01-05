خالد السناني: جاهزون للتحديات المقبلة

أكد حارس مرمى فريق الوصل، خالد السناني، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز في كل مباراة على حدة، مع الاستعداد الكامل للتحديات القوية التي تنتظر الفريق خلال الفترة المقبلة من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت تصريحات السناني عقب تألقه اللافت في الدقائق الأخيرة من مواجهة الوحدة، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه ومنع محاولات خطرة للفريق المنافس، ليسهم بشكل مباشر في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة عزّزت موقع الوصل في جدول الترتيب.

وقال خالد السناني لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً للنادي، ونتعامل مع كل مباراة على حدة دون النظر بعيداً، لأن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التركيز».

وأضاف: «من حق جمهور الوصل أن يحلم ويطمح إلى التتويج بلقب الدوري، وهذا أمر مشروع، خصوصاً عندما نتحدث عن نادٍ كبير بحجم الوصل الذي اعتاد دائماً الوجود في القمة والمنافسة على الألقاب».

وتابع حارس الوصل: «نحاول دائماً أن نُفرح جمهورنا، وأن نكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، ونحمد الله على التوفيق وتقديم المباريات القوية والنتائج الإيجابية».

وعن الضغط الذي تعرّض له الفريق في الدقائق الأخيرة، قال السناني: «شيء طبيعي أن يهاجم فريق الوحدة في آخر خمس دقائق من أجل العودة بالنتيجة، لكن اللاعبين كانوا في قمة الجاهزية والتركيز، والحمد لله نجحنا في الحفاظ على الفوز».

وختم السناني تصريحاته قائلاً: «الوصل لا ينقصه شيء، لدينا لاعبون بجودة عالية في جميع المراكز، ونحن مستعدون دائماً، خصوصاً أن الفترة المقبلة ستشهد مباريات قوية تتطلب منا العمل بالروح والتركيز نفسيهما».

