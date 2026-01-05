علي خصيف: غياب 8 لاعبين أساسيين وراء الخسارة أمام شباب الأهلي

أكد حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، أن الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق كان لها تأثير واضح في الخسارة أمام شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في ختام الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال خصيف لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتوقع أن يحقق الفريق هذه النتيجة، أو أن يظهر بهذا الأداء الذي تمنى أن يتحسن في المباريات المقبلة، موضحاً أن «الغيابات كانت مؤثرة بشكل كبير، وليس تقليلاً من قدر اللاعبين الموجودين، لكن كان نحو ثمانية لاعبين غائبين بسبب الإصابات أو الإيقاف أو المشاركات الدولية، ومع ذلك علينا تقديم أفضل ما لدينا، ونأمل أن يكون القادم أفضل».

أما بالنسبة إلى ابتعاد الجزيرة عن المنافسة على لقب الدوري عقب هذه الخسارة، قال: «بالنسبة لموضوع المنافسة على الصدارة، الخسارة أمام شباب الأهلي لن تغيّر هدفنا العام، نحن نركز على كل جولة على حدة، وهدفنا منذ بداية الموسم هو الوجود بين الفرق المتقدمة، ولاشك أن مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية يتابعون الفريق بدقة ويضعون الخطط والأهداف المناسبة للموسم».

وتحدث عن الخطأ الذي ارتكبه وأسهم في إحراز شباب الأهلي الهدف الأول، وقال: «الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، خصوصاً في الكرة التي أحرز منها شباب الأهلي الهدف الأول اليوم، هذه أمور تحدث لأي لاعب، والحارس أيضاً قد يخطئ أحياناً، وهذا طبيعي، والأهم هو التعلم من الأخطاء والاستمرار في الأداء الجيد، والكرة التي دخلت المرمى جزء من اللعبة، وكل خطأ فرصة للتحسن».

وأشار خصيف إلى أهمية خبرة اللاعبين الصغار والجاهزية البدنية للفريق، قائلاً: «نتحدث عن سبعة أو ثمانية لاعبين أساسيين غائبين، فمن الطبيعي أن يتأثر الفريق بهذه الغيابات، لكن البركة في الموجودين، ونحن لدينا لاعبون صغار، بعضهم لم يكمل حتى الـ22 سنة، وهذا يعطيهم دافعاً معنوياً ويعد بمستقبل جيد للفريق، حيث إن خبرة الشباب ساعدتنا وأعطتنا القدرة على تقديم أداء جيد ولكن لم يحالفنا التوفيق على تحقيق الفوز».

وعن مستواه الشخصي، قال: «العُمر مجرد رقم، وأتمنى أن أستمر في تقديم أفضل ما لدي لخدمة النادي والمنتخب، والاستمرارية والمثابرة في الملعب هي الأهم لتحقيق أهداف الفريق، وسأستمر في أداء دوري على أفضل وجه».

وواصل: «بالنسبة لمستوى الفريق، أقول بصراحة إن الجزيرة لم يكن في أفضل حالاته، وحتى في المباريات السابقة لم نكن دائماً بالمستوى المطلوب، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف، والفرصة كانت أمام شباب الأهلي لنلحق بركب الصدارة، لكن الغيابات أثرت فينا بشكل واضح، وهذا شيء طبيعي، وحالياً لدينا أربع مباريات قادمة بغيابات قوية، ولكن بقية اللاعبين سيرون الوضع وسيساعدون الفريق على التحسن».

واختتم تصريحاته بالرد على سؤال حول احتياج الفريق للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية، وقال: «بالتأكيد، اللجنة الفنية تتابع كل الأمور وتقرر ما هو الأنسب للفريق، لكن في النهاية علينا نحن أن نقدم أقصى ما نستطيع في كل مباراة، ونعمل على تقديم كل ما لدينا من أجل الفريق».

علي خصيف:

• العُمر مجرد رقم، وأتمنى مواصلة تقديم أفضل ما لدي لخدمة النادي والمنتخب.

• الأخطاء جزء طبيعي من كرة القدم، والأهم هو التعلم منها والاستمرار في الأداء الجيد.