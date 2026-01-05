الزفين بطل موسم القوارب الخشبية السريعة

فاز قارب «المشخص» رقم 33 بقيادة البطل الإماراتي عارف الزفين، ومساعده يوسف الصبوري، بلقب بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، التي اختتمت في الشارقة، ضمن مهرجان خورفكان البحري، وسط منافسة قوية.

وحسم الزفين صدارة الترتيب العام برصيد 77 نقطة، في موسم اتسم بقوة المنافسة وتقارب النتائج، ولم تُحسم تفاصيله إلا في الجولات الأخيرة.

وفي الجولة الأخيرة للبطولة، حلّ قارب «سنيار مارين»، بقيادة النواخذة صالح محمد علي الشامسي وحسن علي الشامسي، في المركز الثاني، وجاء قارب «المشخص» رقم 20، بقيادة النواخذة خليفة بن ذيبان وحميد بن ذيبان، في المركز الثالث.

وفي الترتيب العام للبطولة، حلّ قارب «هياف» رقم 19 في المركز الثاني، بقيادة النوخذة محمد سعيد سهيل ومشاركة أحمد خميس، برصيد 72 نقطة، فيما جاء قارب «المشخص» رقم 20 ثالثاً، بقيادة خليفة بن ذيبان ومشاركة حميد بن ذيبان، برصيد 68 نقطة، في ختام موسم عكس عمق الخبرات الإماراتية المشاركة.

ولم يقتصر تألق عارف الزفين على السباق الرئيس فحسب، إذ تصدر المشهد في سباق كسر الكيلو، محققاً المركز الأول برفقة يوسف الصبوري، في سباق يتطلب دقة عالية، وسرعة في اتخاذ القرار، وخبرة كبيرة في التعامل مع القوارب التراثية السريعة تحت ضغط الزمن، وحلّ ماجد الخلف ثانياً بمشاركة محمد الحمري، فيما جاء خليفة بن ذيبان ثالثاً بمشاركة حميد بن ذيبان.

من جهته، قال مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد عيسى الحوسني: «نبارك للبطل عارف الزفين هذا الإنجاز المستحق، الذي جاء تتويجاً لجهد كبير ومستوى تنافسي عالٍ، قدّمه طوال منافسات الموسم، حيث عكس أداءً مميزاً يؤكد تطوره وحضوره القوي في سباقات الشواحيف التراثية».

وأضاف الحوسني أن «الجولة الختامية في خورفكان جسّدت النجاح الكبير لبطولة الإمارات للشواحيف التراثية في ترسيخ الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز ارتباط الأجيال بهذه الرياضات التراثية العريقة، إلى جانب ما شهدته من تنظيم مميز، ومشاركة جماهيرية لافتة».

وتوجّه الحوسني بالشكر إلى اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على إشرافه ودعمه المتواصل للبطولة، وإلى شركة «ماج القابضة» على رعايتها الكريمة التي أسهمت في إنجاح هذه الجولة والبطولة بشكل عام، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر يعكس الحرص المشترك على دعم الرياضات البحرية التراثية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والوطني.

واختُتمت البطولة بتتويج الأبطال، في مشهد أكد أن البحر لايزال يمنح مجده لمن يحترم تاريخه، ويحسن قراءة موجه، ويحمل إرثه بثقة ومسؤولية.

الترتيب العام بعد ختام «البطولة»

1- «المشخص» رقم 33 (77 نقطة).

2- «هياف» رقم 19 (72 نقطة).

3- «المشخص» رقم 20 (68 نقطة).