قرعة كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

تعقد اللجنة المنظمة العليا لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، التي تضم ست بطولات، مؤتمراً صحافياً، الساعة 10 من صباح اليوم، بقاعة «أبجرا الكبرى» بفندق ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي.

ويشهد المؤتمر حضور رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الفرق واللاعبين إلى جانب الرعاة، ويتخلله إجراء مراسم قرعة بطولة كأس دبي الفضية، التي تشارك فيها خمسة فرق مصنفة بـ«الهنديكاب 20 جول»، وهي: فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد خلف الحبتور، وجهانجيري بقيادة محمد جهانجيري، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

وأعرب رئيس اتحاد البولو رئيس اللجنة المنظمة العليا، محمد الحبتور، عن سعادته بانطلاق بطولات هذا العام بكأس دبي الفضية، ومشاركة خمسة فرق ضمن تصنيف عالٍ، وقال في تصريحات صحافية «إن البطولة تحقق أهداف استراتيجية الاتحاد، وتنسجم مع تطلعات رياضة الإمارات، وتعد خطوة مهمة قبل استضافة كأس العالم للبولو للمنتخبات في ديسمبر 2026».

وأضاف: «أهنئ رؤساء وأعضاء الأندية واللاعبين وعشاق اللعبة بهذه المناسبة، وأتمنى أن تكون المنافسات حافلة بالإثارة والمتعة للجميع».