نخبة الأفراس والأمهار تبهر الأنظار في بطولة عجمان لجمال الخيل

شهد اليوم الثاني لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026، أول من أمس، تنافساً قوياً ومستوى فنياً عالياً بين الإسطبلات والمرابط المشاركة، وسط أجواء جماهيرية عكست مكانة البطولة وتميزها.

وأسفرت أبرز منافسات اليوم الثاني في فئة الأفراس «أربع سنوات وما فوق (ب)» عن انتزاع الفرس «بداير البدر» المملوكة لبدر عدنان أحمد محمد آل علي، المركز الأول برصيد 91.9 نقطة.

وفي منافسات الأفراس «أربع سنوات وما فوق (ج)»، فازت الفرس «إستونيا»، ليوسف أحمد عبداللطيف أحمد آل علي، بالمركز الأول، بعد أن حصدت 92.8 نقطة.

وشهدت بطولة عجمان لجمال الخيل العربية منافسة قوية في فئة الأمهار عمر سنة (أ)، حيث انتزع المهر «اف في اي اكساجوبور» لنايلا حايك المركز الأول بـ91.1 نقطة، أما فئة «الأمهار عمر سنة (ب)» فأسفرت عن فوز المهر «أ.س. غانم»، للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بالمركز الأول برصيد 92.1 نقطة.

وفي فئة «الأمهار عمر سنة (سي)» أحرز المهر «منادي الزبير»، للشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي آل ثاني، المركز الأول برصيد 91.7 نقطة، وفاز بفئة الأمهار عمر سنتين (أ)، المهر «الأريام الرويس»، للشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، برصيد 91.7 نقطة.

وتواصلت الإثارة مع منافسات فئة «الأمهار عمر سنتين (ب)»، التي كسبها «شامل الزبير»، للشيخ فهد محمد عبدالله محمد آل ثاني، برصيد 91.2 نقطة، أما في فئة «الأمهار عمر ثلاث سنوات (أ)»، فنجح «ح. المزاحم»، لحمد محمد راشد حسنوه الحبسي، في انتزاع المركز الأول بـ91.2 نقطة.

واختتمت منافسات اليوم الثاني للبطولة بفئة «الأمهار عمر ثلاث سنوات (ب)»، حيث اقتنص المهر «ا.س. نوران»، لحماد سيف سعيد حماد الزعابي، المركز الأول برصيد 91.1 نقطة.