ماتيوس سالدانها: العمل الجماعي سر النتائج الإيجابية للوصل

أكد لاعب فريق الوصل، ماتيوس سالدانها، أن الفوز الذي حققه فريقه على الوحدة يُعدّ خطوة مهمة في مشوار المنافسة هذا الموسم، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة قوية والتزموا بتعليمات الجهاز الفني حتى النهاية.

وكان الوصل قد نجح في تحقيق الفوز على الوحدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتقدّم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، مع امتلاكه مباراة مؤجلة تُعزّز حظوظه في مواصلة المنافسة.

وقال ماتيوس سالدانها لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً مهماً أمام فريق قوي مثل الوحدة، والمباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، لعبنا بتركيز عالٍ منذ البداية، والتزمنا بالخطة الموضوعة، ونجحنا في حصد النقاط الثلاث».

وأضاف: «العمل الجماعي داخل الفريق هو سر النتائج الإيجابية، كل لاعب يؤدي دوره داخل الملعب، ونحن نثق بأنفسنا وبقدرتنا على مواصلة المنافسة في المباريات المقبلة».

وتابع سالدانها: «الوجود في المركز الثاني، مع بقاء مباراة مؤجلة، يمنحنا دافعاً كبيراً، لكننا نعلم أن الدوري طويل ويتطلب الاستمرارية والتركيز في كل مباراة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «نَعِدُ جماهير الوصل بأن نواصل القتال وتقديم أفضل ما لدينا في كل مواجهة، من أجل تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم».