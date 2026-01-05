دياز يُعلن مواصلة حلم المغرب في كأس إفريقيا

قاد مهاجم ريال مدريد، إبراهيم عبدالقادر دياز، منتخب بلاده المغرب إلى مواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاماً، والثانية في تاريخه، عندما سجّل هدف الفوز على تنزانيا 1-0، مانحاً إياه التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، أمس، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط، وأمام 63 ألفاً و894 متفرجاً.

وسجل دياز الهدف في الدقيقة 64، وهو الرابع له في البطولة، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين أمام مواطنه أيوب الكعبي، ومهاجم الجزائر رياض محرز، والمالي لاسين سينايوكو.

ولحق المغرب بالسنغال، بطلة نسخة 2022، ومالي اللتين ضربتا موعداً في ثُمن النهائي يوم الجمعة أيضاً في طنجة بعد تغلبهما على السودان 3-1 وتونس 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) في افتتاح دور ثمن النهائي، وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها المغرب ربع النهائي، بعد 1998 و2004 عندما وصل إلى المباراة النهائية، و2017 و2022، ووضع بطل 1976 حداً لمغامرة تنزانيا التي بلغت ثُمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها وبنقطتين فقط (أحد أفضل أربعة ثوالث في دور المجموعات)، علما أنها لاتزال تلهث وراء انتصارها الأول في العرس القاري.

وأجرى مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي تبديلين على التشكيلة التي تغلبت على زامبيا في الجولة الثالثة والأخيرة، فأشرك أشرف حكيمي وبلال الخنوس أساسيين للمرة الأولى، بعد تعافي الأول من إصابة في الكاحل أبعدته عن المباراتين الأوليين، ودخول الثاني مكان عزالدين أوناحي، الذي تعرض لإصابة في كاحل قدمه اليسرى أنهت مشاركته في البطولة إلى حد كبير، حيث وصل إلى الملعب مستعيناً بعكازين وواضعاً دعامة على قدمه.