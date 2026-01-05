7 لاعبين رسموا مشهد الدوري في الجولة الـ 11 بين «فرح وحزن»

لعب سبعة نجوم أدواراً محورية في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي حملت الفرح للبعض والحزن لآخرين، وأكدت من جديد أن كرة القدم لا تُحسم بالأرقام وحدها، بل تُكتب بتفاصيل صغيرة ولحظات خاطفة تصنع الفروق الكبيرة.

«الإمارات اليوم» ترصد اللاعبين السبعة، وأدوارهم المؤثرة في نتائج الجولة بين حارس خانته خبرته، ومهاجم استثمر نصف فرصة فغيّر مسار فريقه، وآخر أعاد فريقه إلى سكة الانتصارات.

شخصية رحيمي

تقمّص لاعب العين المغربي حسين رحيمي شخصية شقيقه سفيان، وقاد «الزعيم» لتحقيق انتصار مهم على الشارقة بهدف نظيف، ليواصل العين تصدره جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، مؤكداً شخصيته القوية في سباق الصدارة.

خروج مكلّف

كلّف الخروج الخطأ لحارس مرمى فريق الوحدة، محمد الشامسي، في مواجهة الوصل، فريقه ضياع فرصة اللحاق بالعين متصدر جدول الترتيب، كما تسبب في تكبّد «العنابي» أول خسارة له في الموسم الحالي بدوري أدنوك للمحترفين، لتتوقف بذلك سلسلة اللاهزيمة عند 21 مباراة متتالية.

تصدٍّ رائع

خطف حارس مرمى فريق النصر، عبدالله التميمي، الأضواء خلال مواجهة فريقه خارج الديار أمام بني ياس، بعدما تصدى بشكل رائع لركلة جزاء نفذها لاعب بني ياس، الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، وكان لتلك اللحظة الحاسمة دور كبير في حفاظ «العميد» على النقاط الثلاث، التي رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

«ميمي» القناص

واصل الدولي العراقي مهند علي «ميمي» تألقه اللافت، ولعب دوراً محورياً في قيادة فريقه للابتعاد عن المركز الأخير، بعدما قاده للفوز على البطائح بهدف نظيف، منح «النواخذة» التقدم إلى المركز الـ13 برصيد ست نقاط.

والهدف هو السادس لـ«ميمي» هذا الموسم، ليحتل به المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف متصدر القائمة لاعب العين لابا كودجو، الذي يملك 12 هدفاً.

بطاقة حمراء

صعّب لاعب عجمان، إسماعيل مؤمن، من مهمة فريقه في العودة خلال مواجهة كلباء، بعد تلقيه بطاقة حمراء في الدقيقة 37، حين كان فريقه متأخراً بهدف دون رد، ليكمل «البرتقالي» اللقاء منقوص العدد، قبل أن تتفاقم المعاناة بطرد عبدالله عباس أيضاً في الوقت بدل الضائع (90+2).

أول انتصار

سجّل لاعب الظفرة، ريان يسلم، هدفاً رائعاً بعد أقل من 10 دقائق على دخوله بديلاً، ليقود «فارس الظفرة» إلى تحقيق أول انتصار له خارج ملعبه منذ بداية الموسم. ويُعد هذا الفوز هو الأول للفريق خارج أرضه بعد خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، كما أنهى سلسلة سلبية امتدت لـ18 مباراة خارج الديار (تعادل مرتين، وخسر 16).

خطأ الخبرة

تسبب حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، في استقبال فريقه الهدف الأول أمام شباب الأهلي بخطأ فادح، حين حاول الإمساك بالكرة على دفعتين، إلا أن مهاجم الضيوف سلطان عادل كان الأسرع واستغل الموقف ليسجل الهدف. وامتد أثر الخطأ ليكلف الجزيرة الخسارة بثلاثية نظيفة، وخسارة ثلاث نقاط ثمينة وسّعت الفارق مع العين المتصدر إلى تسع نقاط كاملة.