حاكم عجمان وولي عهده يشهدان ختام بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2026

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء اليوم الأحد ختام النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية2026، التي أُقيمت في منطقة الجرف 2.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، حكام الإمارات على ما يولونه من دعمٍ متواصل لرياضة الفروسية، وحرصٍ دائم على صون إرث الخيل العربية وتعزيز مكانتها بوصفها جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية والثقافية للدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية تمثل مساحة للاحتفاء بالخيل العربية الأصيلة، انطلاقًا من مكانتها العميقة في تاريخ المنطقة ووجدان أهلها، وما تحمله من قيمٍ نبيلة رافقت الإنسان الإماراتي عبر الأجيال.

وقال سموه: "الخيل العربية ليست مجرد جمال يُستعرض في الميدان، بل هو جزء من ذاكرتنا، وحاضر في تفاصيل تاريخنا وحياتنا، واهتمامنا بهذه البطولة نابع من إيماننا بأن الحفاظ على الخيل هو حفاظ على الهوية، وعلى الإرث الذي نعتز به ونحرص على أن يبقى حيًا ومتجددًا".

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان أن "ما شهدته النسخة الـ 23 من مشاركة واسعة، ومستوى تنظيمي وفني متقدم، يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت، وثقة الملاك والمربين بمكانة عجمان وبيئتها الداعمة لرياضات الفروسية".

وأشار سموه إلى أن "البطولة تجاوزت إطار المنافسة، لتصبح ملتقى مجتمعيًا وأسريًا، يجمع العائلات ومحبي التراث في أجواء ودية تعبّر عن روح عجمان، وتعكس صورتها كإمارة تعتز بأصالتها وتقدّمها بروح معاصرة".

من جانبه، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "نختتم اليوم النسخة الـ 23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية، ونحن نعتز بما قدّمته من صورة مشرّفة للفروسية في دولة الإمارات، وبما عكسته من تنظيم متقن، ومنافسات راقية، وحضورٍ يؤكد المكانة التي وصلت إليها هذه البطولة كموعد سنوي ينتظره ملاك الخيل وعشّاق الجمال العربي الأصيل".

وأضاف سموّه: "نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، على ما توليه من دعمٍ مستمر لرياضة الفروسية، وهو دعم جعل من دولتنا نموذجًا يحتذى في صون هذا الموروث العربي الأصيل، وتعزيز مكانته على مختلف المستويات".

وتابع سموّ ولي عهد عجمان: "نثمّن الدعم الكريم والمتواصل من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي حظيت هذه البطولة منذ انطلاقتها برعايته واهتمامه المباشر، فكان لتوجيهاته ورؤيته الأثر الكبير في ترسيخ مسارها وتعزيز حضورها".

وأشار سموّه إلى أن "بطولة عجمان لجمال الخيل العربية أصبحت ملتقى سنويًا يجمع الملاك والمربين وعشّاق الخيل، لما تشهده من تطوّر متواصل في مستوى التنظيم والتحكيم والمشاركة، وما تعكسه من تقارب لافت في المستويات، يعكس الجهد الكبير الذي يبذله مربّو الخيل في العناية بالسلالات العربية الأصيلة".

ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة، والجهات الراعية، والكوادر الوطنية، وأندية الفروسية، ووسائل الإعلام، وكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة، وثمن مشاركة الملاك والمربين والعارضين، مؤكداً أن بطولة عجمان لجمال الخيل العربية ستواصل مسيرتها بوصفها مساحة للجمال والأصالة، وجسرًا يصل الماضي العريق بالحاضر المتجدّد.

وكرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رعاة البطولة، وكرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، اللجنة الفنية للبطولة ولجنة التحكيم ولجنة الانضباط وساحة العرض، كما كرّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان الفائزين بالبطولة.

حضر حفل الختام الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو ولي عهد عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن عمار بن حميد النعيمي والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، وعدد من الشيوخ وسعادة محمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بجانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان .

وتضمّن حفل الختام لوحات فنية جسّدت عمق التراث الإماراتي الأصيل، وأبرزت الاعتزاز بالقيم العربية المتجذّرة، وسلّطت الضوء على المكانة الراسخة التي تحتلها الخيل العربية في وجدان أبناء الإمارات. وتخللت الفعاليات عروض فلكلورية مستوحاة من الموروث الشعبي، إلى جانب عرض مميز للخيول العربية على وقع الأهازيج الإماراتية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الإمارة في مشهد احتفالي مهيب، أضفى على ختام البطولة طابعًا يعكس فخر الإمارات بإرثها وجمال خيلها العربية الأصيلة.

وأسفرت منافسات اليوم الختامي، في فئة الفحول "4 سنوات وما فوق (أ)" عن فوز الفحل رمز الياه، للمالك محمد أحمد عبد اللطيف أحمد ال علي بالمركز الأول وحصد نتيجة 92.6، وفي المركز الثاني نانجا باربات اس دبليو وحصل على 91.6، للمالك عادل عمر محمد أحمد المرزوقي، وفي المركز الثالث، م حمد، وحصل على 91.3 للمالك أحمد حمد سليمان المطلعي اليماحي.

وفي فئة الفحول "4 سنوات وما فوق (ب) حصل إ. س. وادي للمالك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على المركز الأول بنتيجة 91.7، وفي المركز الثاني جاء الفحل فهد ياس للمالك بخيت سعيد بخيت نوبي الكتبي بنتيحة 91، وفي المركز الثالث الأريام عشاق للمالك الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد بن سلطان ال نهيان، بنتيجة 90.8.

وفي فئة الفحول "4 سنوات وما فوق (ج)، نال المركز الأول دي جبران، للمالك علي يوسف عبدالله فضلي بنتيجة 91.8، وجاء في المركز الثاني دي مشجي، لمربط رأس الخيمة للخيول العربية بنتيجة 91.6، وفي المركز الثالث دي شداد للمالك سعيد عبيد محمد عبدالله الراشدي بنتيجة 91.

وفي بطولة الفلوات فاز بالميدالية الذهبية بالما أو لاسطبلات الشراع، وفاز بالميدالية الفضية اي دي حياة للمالك فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، وفاز بالميدالية البرونزية الخيل درة الزبير للمالك الشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد ال ثاني.

وفي بطولة المهرات فازت المهره شيخة الياه بالميدالية الذهبية للمالك محمد أحمد عبداللطيف أحمد ال علي، وفاز بالميدالية الفضية وجود الباهيه لمربط رأس الخيمة للخيول العربية، ونال الميدالية البرونزية ار كي نادره لمربط الجواهر للخيول العربية.

وفي بطولة الأفراس نال الميدالية الذهبية أ ج اساي للمالك محمد شيخ سليمان، ونال الميدالية الفضية ام زد رفقية للمالك خليفه عبدالله محمد ثاني النعيمي، وفازت بالميدالية البرونزية جيسيل الشراع للمالك اسطبلات الشراع.

وتصدر نتائج بطولة الأفلاء ا.س. غانم، للمالك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ونال الفضية اف في اي اكساجوبور، للمالك نايلا حايك، ونال البرونزية منادي الزبير للمالك الشيخ سلطان محمد عبدالله محمد علي ال ثاني.

وفي بطولة الأمهار فاز بالذهبية محبوب الشراع لاسطبلات الشراع، وبالفضية الأريام الرويس للمالك الشيخ ياس بن حمدان بن زايد بن سلطان ال نهيان، وفاز بالبرونزية شامل الزبير للشيخ فهد محمد عبدالله محمد ال ثاني.

ونال الميدالية الذهبية في بطولة الفحول دي جبران للمالك علي يوسف عبدالله فضلى، وذهبت الفضية إلى رمز الياه للمالك محمد أحمد عبداللطيف أحمد ال علي، وفاز بالبرونزية دي مشجي للمالك مربط رأس الخيمة للخيول العربية.

وفي الجوائز الخاصة فاز بلقب جواد الامارات الرائد، استونيا للمالك يوسف أحمد عبداللطيف أحمد ال علي، وحصد نتيجة 92.8، ونال إستونيا أيضا، لقب الجواد الفائز بأكثر عدد النقاط ومملوك لمواطن من الإمارات بنتيجة 92.8، فيما نال لقب المزرعة الرائدة في البطولة اسطبلات الشراع.