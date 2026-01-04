9 أهداف في مباراة الحمرية وحتا.. ودبا الحصن يتصدر دوري «الأولى»

حقق فريق دبا الحصن فوزًا مستحقًا على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الأحد على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى، ليعتلي صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الأخير.

وسجل أهداف دبا الحصن كل من السنغالي عليون ندور (39)، والجزائري عكاشة حمزاوي (42)، والبرازيلي لوكاس روشا (90+4).

وفي مباراة أخرى، تعادل الذيد مع الفجيرة (1-1)، حيث سجل للذيد الإيراني سيد بوريا في الدقيقة (33)، بينما أدرك الفرنسي ساندر بنبشير التعادل للفجيرة في الدقيقة (90+8). وبهذه النتيجة رفع الفجيرة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد الذيد 19 نقطة في المركز السادس.

وشهدت مواجهة الحمرية وحتا مهرجانًا تهديفيًا مثيرًا، انتهى بفوز حتا على مضيفه الحمرية بنتيجة (5-4).

وسجل للحمرية البرازيلي ديوغو دا سيلفا (35)، وريجيس توساني (41)، وجيلهيرم ناسيمنتو (53 و71)، بينما سجل لحتا البرازيلي صامويل غونسالفيس (13 و58)، وراشد مبارك (45+4)، والبرازيلي رافائيل سيلفا (56)، ومواطنه لوكاس سوزا (90+4).

وبموجب هذه النتيجة، رفع حتا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحمرية عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق يونايتد فوزًا مهمًا على مضيفه العربي بنتيجة (2-1)، حيث سجل ليونايتد السويسري هاريس سيفيروفيتش (54) والمالي بايدي ديكيتي (69)، بينما سجل للعربي راشد عيسى (15). وبهذا الفوز صعد يونايتد إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة، فيما تراجع العربي إلى المركز السابع برصيد 19 نقطة.

كما فاز العروبة على ضيفه الإمارات (الصقور) بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الإمارات في المركز الثامن برصيد 17 نقطة. وسجل هدفي العروبة محمد الحمادي (12)، والصربي سينيسا جولاسيك.