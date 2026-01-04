مجيدي: أتحمّل مسؤولية خسارة البطائح أمام دبا

أكد مدرب فريق البطائح، الإيراني فرهاد مجيدي، أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الخسارة التي تعرّض لها فريقه أمام دبا بهدف دون ردّ، باعتباره المسؤول الأول عن الفريق، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار مجيدي إلى أنه لا ينتمي إلى فئة المدربين الذين يبحثون عن الأعذار، إلا أن الفريق لم يبرم تعاقدات كافية في بداية الموسم الحالي، خصوصاً في ظل تعرّض عدد من لاعبيه للإصابات خلال الفترة الماضية.

وقال مدرب البطائح خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «فريق دبا كان أكثر انضباطاً داخل الملعب مقارنة بالبطائح».

وأضاف مجيدي أن فريقه لم يكن سيئاً في المباراة السابقة أمام النصر، ضمن الجولة الماضية، رغم النقص العددي، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا توجد أي أعذار في مباراة دبا، لا سيما أن الفريق كان مكتمل الصفوف. وأوضح أنه دفع بعدد من اللاعبين ذوي النزعة الهجومية في الدقائق الأخيرة من اللقاء، في محاولة لتعديل النتيجة.

واختتم مجيدي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق، رغم هذه الخسارة، قادر على العودة مجدداً وتصحيح مساره في الدوري.

وأقيمت المباراة على استاد خالد بن محمد في الشارقة وسط حضور جماهيري قارب 2000 متفرج.

وتسببت الخسارة في دخول الفريق «دوامة الشك»، بعدما تجمّد رصيده عند ست نقاط، متراجعاً إلى المركز الأخير في جدول الترتيب، في حين تقدّم منافسه «النواخذة» خطوة إلى الأمام باحتلاله المركز الـ13 برصيد ست نقاط.