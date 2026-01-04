سلطان عادل: الفوز على الجزيرة تحقق بفضل تعاهدنا بعد السوبر

قال لاعب شباب الأهلي، سلطان عادل، إن الانتصار على الجزيرة يُعد بداية خير مع عام جديد، كاشفاً أنهم عقب خسارة لقب كأس السوبر أمام الشارقة تعاهدوا على تغيير الصورة، معرباً عن أمله في مواصلة الانتصارات حتى نهاية الموسم، وسعادته بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب الجزيرة وتسجيله أحد أهداف اللقاء.

وكان شباب الأهلي قد حقق فوزاً خارج ملعبه بثلاثية نظيفة على الجزيرة، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وسط حضور جماهيري قارب 3000 متفرج، ليُنعش حظوظه بقوة في سباق المنافسة على اللقب.

وأكد سلطان عادل، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «لقد تعاهدنا أن نعود أقوى، والموسم لايزال طويلاً ولدينا أكثر من بطولة، نحن فريق بطل وعلينا أن نعود أقوى، لدينا لاعبون محترفون وسنعمل على تعويض الجماهير».

وكان سلطان عادل قد افتتح التسجيل لـ«فرسان دبي» في الدقيقة 36، قبل أن يعزز يوري سيزار التقدم مطلع الشوط الثاني بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 48، فيما اختتم برونو ليموس الثلاثية في الدقيقة 78، مؤكداً تفوق الضيوف وسيطرتهم على مجريات اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، قفز بها إلى المركز الرابع، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، ما يمنحه أفضلية حسابية مهمة في الجولات المقبلة.

في المقابل، قال حارس مرمى فريق الجزيرة، علي خصيف: «لم نكن نتوقع أن نخرج بهذه النتيجة والأداء، لكن القادم سيكون أفضل. لدينا غيابات مؤثرة، وليس كلامي تقليلاً من الموجودين، فنحن نخوض كل مباراة بلاعب أجنبي واحد، وهو أمر صعب على أي فريق، وهناك فرق تتأثر بغياب لاعب واحد فقط».

وأضاف: «افتقدنا خدمات ثمانية لاعبين بسبب الإصابات والإيقاف والمشاركات الدولية، وعلينا أن نقدم أفضل ما نستطيع في ظل هذه الظروف».

وحول ضياع فرصة مزاحمة الصدارة، قال: «الدوري لم ينتهِ بعد، وهدفنا أن نكون ضمن الفرق المتقدمة، والإدارة لديها بالتأكيد استراتيجية واضحة، واللجنة الفنية تتابع الفريق، والقادم سيكون أفضل».