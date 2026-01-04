المنصوري: هدف كلباء الوصول إلى المنطقة الدافئة

عبّر حارس مرمى فريق كلباء، حمد المنصوري، عن سعادته بالانتصار الثمين الذي حققه فريقه بهدف نظيف على حساب عجمان، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على استاد راشد بن سعيد، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، بحضور جماهيري قارب 2000 متفرج.

وقال المنصوري، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، تعليقاً على رفع رصيد فريقه إلى 15 نقطة والتقدم إلى المركز الثامن، مقابل تجمّد رصيد منافسهم «البرتقالي» عند 13 نقطة وتراجعه إلى المركز التاسع: «نحن لدينا 15 نقطة، وبعيدون عن المناطق الخطرة، وهدفنا الوصول إلى المنطقة الدافئة».

وكان هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 24 عبر الإيراني سامان قدوس، الذي نفّذ ركلة ثابتة مباشرة بأسلوب رائع، واضعاً الكرة في الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

وحول المباراة، قال: «الانتصار على عجمان جاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، وهذه المباراة كانت تُعد بالنسبة لنا ست نقاط، وشكّلت دافعاً معنوياً مهماً قبل لقاء الوصل في الجولة المقبلة».

في المقابل، قال لاعب فريق عجمان، البلجيكي جوكو زايكوف، إن فريقه تأثر كثيراً بمجريات اللقاء، مشيراً إلى أن النقص العددي كان عاملاً حاسماً في النتيجة، موضحاً: «لسوء الحظ حصلنا على بطاقتين حمراوين في المباراة».