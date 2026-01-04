المصري حمزة عبدالكريم يغادر إلى برشلونة خلال أيام

يغادر مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم، حمزة عبدالكريم، إلى إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري، للخضوع للكشف الطبي، قبل إعلان انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم إلى فريق برشلونة الإسباني.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي المصري، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن اللاعب بصدد إنهاء استخراج تأشيرة السفر، وسيغادر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى برشلونة.

وأضاف: «الاتفاق تم بين الناديين، ويتم حالياً صياغة العقود لتوقيعها بين الطرفين، والتي لن يتم تفعليها إلا بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي».

وأوضح: «العقد يتضمن إعارة حمزة عبدالكريم لمدة ستة أشهر من دون مقابل، وفي حالة رغبة برشلونة بعدها في ضم اللاعب بشكل نهائي يدفع للأهلي مليوناً ونصف المليون يورو، مع وجود خمسة ملايين يورو امتيازات ترتبط بنسب المشاركة، والتصعيد للفريق الأول، طوال مدة عقد حمزة عبدالكريم وبرشلونة».