صراع مثير بين «بافانا بافانا» و«الأسود غير المروضة»

يدخل منتخبا جنوب إفريقيا (بافانا بافانا ) والكاميرون (الأسود غير المروضة) في صراع مثير لانتزاع بطاقة العبور إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، عندما يلتقيان، اليوم، في دور الـ16 بالبطولة المقامة حالياً بالمغرب.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا، الفائز بالميدالية البرونزية في نسخة 2023، إلى دور الـ16 بعد أن أنهى منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني، وحصد ست نقاط من ثلاث مباريات.

وبدأ منتخب «بافانا بافانا» مشواره بانتصار 2-1 على أنغولا، ثم الخسارة أمام المنتخب المصري بهدف، وفي الجولة الثالثة، استعاد الفريق ثقته بعد فوز مثير 3-2 على زيمبابوي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون من المجموعة السادسة، بعدما احتل المركز الثاني خلف كوت ديفوار.

واستهل منتخب «الأسود غير المروضة» مبارياته بالبطولة بالفوز على الغابون بهدف نظيف، ثم تعادل مع كوت ديفوار 1-1، قبل أن يقلب تأخره بهدف أمام موزمبيق إلى فوز 2-1.

واعتمدت الكاميرون على صلابة دفاعية وانضباط تكتيكي، حيث سجلت أربعة أهداف فقط في الدور الأول مقابل هدفين استقبلتهما شباكها، وهو أقل معدل تهديف منذ 2019، ما يعكس نهجاً براغماتياً يركز على إدارة المباريات واللحظات الحاسمة.

ويدخل المنتخب الجنوب إفريقي هذه المباراة ولديه ثقة كبيرة بإمكانية العبور لدور الثمانية، لاسيما أنه لم يخسر في مباريات دور الـ16 السابقة، حيث فاز في 2019 و2023 وعبر لدور الثمانية، فيما يتطلع المنتخب الكاميروني لكسر لعنة دور الـ16، حيث صعد لهذا الدور أربع مرات، ولكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط إلى هذا الدور منذ 2015.

ويعتمد المنتخب الجنوب إفريقي على الحارس رونوين ويليامز، مع وجود مدافع مميز مثل مبكزيلي مبوكازي، في حين يمكن أن يشمل خط الوسط بثوسي أوباس، الذي قد يلعب مكان سفيبيلو سيثولي لأسباب تكتيكية. على الجناح، يبرز ريليبوهيلي موفوكينج وسيفو مبولي في الهجوم، إلى جانب دور ليل فوستر في صناعة وتسجيل الأهداف، حيث سجل هدفين وصنع هدفين حتى الآن.

في المقابل، يعتمد المنتخب الكاميروني على خبرة كريستيان باسوجوج، والبراعة الهجومية لبريان مبيومو، إضافة إلى السيطرة في الوسط عبر كارلوس باليبا.