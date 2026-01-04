الركراكي: التواضع واحترام المنافس مفتاح الفوز على تنزانيا

اعتبر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، وليد الركراكي، أن احترام المنافس والتواضع هما مفتاح الفوز على تنزانيا.

وأوضح الركراكي، في مؤتمر صحافي أمس، أن المنتخب المغربي يعرف تنزانيا جيداً، بحكم المواجهات التي جمعتهما في السنوات الأخيرة، داعياً لاعبيه إلى تفادي أي استهانة بالمنافس في بطولة دخلت مرحلة لم تعد من خيارات فيها غير الانتصارات.

وأضاف أن أسلوب لعب «أسود الأطلس» تطور بعد مونديال قطر، حيث انتقل الطاقم الفني إلى نهج يقوم على الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما يجعل المنافسين، حسب قوله، يعانون في الحفاظ على إيقاعهم بعد يوم أو يومين من مواجهة المغرب.

وأكمل المدرب الوطني أن عدداً من المنتخبات يحاول مقاومة الضغط المغربي، غير أن المنتخب سيواصل الاعتماد على أسلوبه المعتاد، وانتظار اللحظة المناسبة لحسم المواجهات، مبرزاً أن الخطر يجب أن يأتي من كل الخطوط، وليس من لاعب واحد فقط.

وفي حديثه عن ضغط الترشيحات، اعتبر مدرب الأسود أن الجميع يضع المغرب في خانة المرشحين، وأن الإخفاق في التتويج سيكون فشلاً بالنسبة له شخصياً، لكنه شدد في المقابل على ضرورة التواضع.