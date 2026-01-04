الظنحاني: حراسة مرمى منتخب الإمارات تشهد تنافساً صحياً

أكد حارس مرمى بني ياس، فهد الظنحاني، أن حراسة مرمى المنتخب الوطني تشهد منافسة قوية بين نخبة من أفضل حراس الدوري الإماراتي، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُعد إيجابياً وصحياً ويصب في مصلحة المنتخب.

جاء ذلك رداً على سؤال حول إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، حيث أوضح الظنحاني أنه يتمنى دائماً ارتداء قميص المنتخب، إلا أن التوفيق لم يحالفه في الفترة الماضية.

وبخصوص مشاركة المنتخب في كأس العرب التي أقيمت الشهر الماضي في قطر، قال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «قدم المنتخب أداءً جيداً وخرج بصورة مشرفة، وحقق مكاسب مهمة، وأتمنى الاستمرار على هذا النهج خلال الفترة المقبلة».

وتحدث الظنحاني عن خسارة فريقه أمام النصر بهدفين مقابل هدف، أول من أمس، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي جمدت رصيد بني ياس عند سبع نقاط، مؤكداً أنه لا خوف على الفريق، وأنه قادر على العودة وتصحيح مساره.

وأضاف: «يجب على لاعبي بني ياس أن يكونوا فخورين بأنفسهم، فقد قدموا مباراة جيدة وحاولوا كثيراً، لكن الحظ لم يحالفنا، وهو أمر وارد في كرة القدم. حصلنا على 23 فرصة وسجلنا هدفاً واحداً في حين أن النصر سجل هدفين من سبع فرص فقط».

وأضاف: «رغم الظروف التي مر بها الفريق هذا الموسم، وكذلك خلال المباراة، خاصة بعد إكمال اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد ليونيل جوفوفو في الدقيقة 53، إلا أن اللاعبين قاتلوا بقوة، وأهدرنا ركلة جزاء وعدداً من الفرص السهلة».

وأشار الظنحاني إلى أن الفريق سعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام النصر، لكنه لم يوفق، مؤكداً قدرة بني ياس على العودة إلى المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، وقال: «دائماً أردد أنه لا خوف على بني ياس، وبعزيمة الرجال سنعود بقوة إلى وضعنا الطبيعي».

ووعد حارس بني ياس جماهير ناديه بتقديم صورة أفضل خلال المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن الطموح الحالي يتمثل في الخروج من المنطقة الخطرة، والعودة إلى المراكز الطبيعية للفريق ضمن المراكز من الخامس إلى السابع في جدول الترتيب.

ووصف الظنحاني نادي بني ياس بأنه «بيته»، مؤكداً أنه قضى فيه سنوات طويلة، وأنه كلاعب مطالب بالقتال داخل الملعب للدفاع عن ألوان النادي والسعي لوضعه في مكانة أفضل.

وعن المباراة المقبلة أمام الوحدة، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري أدنوك للمحترفين، أكد الظنحاني أن طموح بني ياس هو الخروج بنتيجة إيجابية، رغم صعوبة المباراة، واصفاً إياها بأنها «ديربي» ومواجهة مهمة للفريقين في ظل سعي الوحدة للمنافسة على اللقب، ومحاولة بني ياس تحسين وضعه الحالي.