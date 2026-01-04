خيمنيز: الوصل يحتاج إلى قليل من الحظ لمواصلة المنافسة على لقب الدوري

أكد لاعب الوصل خيمنيز، أن فريقه يسير بخُطى ثابتة في طريق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الأداء المتطور والانضباط داخل الملعب يجعلان الوصل في موقع قوي، وأن الفريق قد يحتاج فقط إلى قدر بسيط من الحظ لمواصلة الصراع على الصدارة حتى النهاية.

وجاءت تصريحات خيمنيز عقب الفوز المهم الذي حققه الوصل على الوحدة بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي النتيجة التي رفعت رصيد الوصل إلى 21 نقطة في المركز الثاني، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، ليؤكد حضوره القوي في سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وقال خيمنيز لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا أداءً جيداً للغاية، وخلقنا العديد من الفرص، ولعبنا بالطريقة التي نتدرب عليها يومياً. الفوز على فريق كبير بحجم الوحدة يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح».

وأضاف: «يجب أن نكون متواضعين، لم نكن أفضل فريق قبل مباريات قليلة، ولسنا الأفضل الآن، لكننا نتحسن خطوة بخطوة، وعلينا الاستمرار بالعقلية نفسها».

وعن المنافسة على الصدارة، قال لاعب الوصل: «هدفنا هو المنافسة على لقب الدوري والقتال من أجل المركز الأول، الطريق لايزال طويلاً وهناك العديد من الفرق القوية، لكننا نؤمن بأننا نمتلك كل المقومات، وقد نحتاج فقط إلى قليل من الحظ بجانب العمل الكبير الذي نقوم به».

وتابع: «نحن نتحسّن في الكثير من الجوانب الفنية والبدنية، ونعمل يومياً في التدريبات لتطوير الأداء، والأهم هو الاستمرار في التطوّر وعدم التراجع».

وختم خيمنيز تصريحاته، قائلاً: «هذا الفوز يمنحنا دفعة معنوية مهمة، لكن علينا مواصلة التركيز مباراة بعد أخرى، لأن المنافسة تُحسم بالتفاصيل».