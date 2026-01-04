6 عوامل قادت الظفرة للفوز على خورفكان

عكست مباراة خورفكان والظفرة، التي انتهت بفوز الظفرة (3-2) أول من أمس، في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، التفوق الفني لمدرب الظفرة المونتينغري زيلجكو بيتروفيتش، الذي نجح في قراءة مجريات اللقاء، واستغلال نقاط ضعف خورفكان، مع تحييد مصادر قوته، ما قاد فريقه لتحقيق فوز مهم رفع رصيده إلى 15 نقطة، والتقدم إلى المركز السابع.

في المقابل، لم يتمكن مدرب خورفكان حسن العبدولي، من إيجاد حلول فعالة لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي يعانيها فريقه منذ بداية الموسم، إذ استقبل 20 هدفاً خلال 11 مباراة، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهة الظفرة، بعد اهتزاز شباكه ثلاث مرات من هجمات كان بالإمكان تفاديها، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر.

ورصدت «الإمارات اليوم» ستة عوامل وراء فوز الظفرة وخسارة خورفكان.

الظفرة يلعب بواقعية

خاض فريق الظفرة المباراة بواقعية كبيرة، وكان أكثر فاعلية، مستفيداً من أخطاء دفاع خورفكان. وظهر حارس مرماه السوري أمجد السيد بمستوى عالٍ، فيما لم يعتمد الفريق على الاستحواذ الذي بلغ 37% فقط، بل ركز على شن هجمات نوعية أثمرت عن أهداف الفوز.

دفاع خورفكان

تفوق خورفكان هجومياً بعد أن شن 22 هجمة خطرة مقابل 8 للظفرة، إلا أن ذلك لم يشفع له بتحقيق نتيجة إيجابية، في ظل تراجع الأداء الدفاعي، وترك مساحات واسعة، إضافة إلى تسجيل هدف عكسي، وعدم الرقابة الجيدة على مفاتيح لعب الظفرة.

دقة وانضباط

قدّم لاعبو الظفرة مستوى مميزاً على الصعيد الدفاعي، حيث نجحوا في الحد من خطورة هجمات خورفكان بدقة وانضباط، ورغم استقبال هدفين، إلا أنهم أبعدوا خطر 28 هجمة.

استثمار أنصاف الفرص

سجل الظفرة ثلاثة أهداف من محاولات هجومية محدودة، مستغلاً أنصاف الفرص أمام المرمى، ما يعكس ارتفاع مستوى التركيز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

حارس خورفكان

لم يظهر حارس مرمى خورفكان، أحمد حمدان الحوسني، بمستواه المعهود، وفشل في التصدي للأهداف الثلاثة، دون تسجيل تصدٍ حقيقي، ليعيش مباراة للنسيان، رغم مستوياته الجيدة في مباريات سابقة.

نقص المساعدة

رغم تألق لاعب خورفكان أحمد جشك، خلال المباراة، ونجاحه في تسجيل الهدف الأول لفريقه، لكنه لم يجد المعاونة الكافية من زملائه لتسجيل المزيد من الأهداف.