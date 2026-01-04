الوحدة يدخل دائرة القلق بعد 3 خسائر في 4 مباريات

دخل فريق الوحدة مرحلة مقلقة على مستوى النتائج، بعدما تلقّى خسارته الثالثة في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات، عقب سقوطه أمام الوصل، أول من أمس، بهدف دون مقابل في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخسارة الأولى له في الدوري هذا الموسم، والتي كلفته فقدان المركز الثاني في جدول الترتيب لمصلحة الوصل.

وجاءت خسارة الوحدة أمام الوصل لتُنهي سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية في جميع البطولات امتدت إلى 21 مباراة متتالية دون هزيمة، كما عكست تراجعاً نسبياً في الأداء خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع ضغط المشاركات المحلية والقارية، وما صاحبها من تغييرات فنية بعد مغادرة المدرب البرتغالي خوسيه مورايس.

وشهدت مواجهة الوصل محاولات متكررة من الوحدة للعودة في النتيجة، خصوصاً خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي الجيد لمنافسه حالا دون تعديل النتيجة، ليخرج «العنابي» بخسارة مؤثرة في صراع القمة.

وكان الوحدة قد تلقّى ثلاث خسائر في آخر أربع مباريات خاضها بمختلف البطولات، حيث خسر أمام الوصل (0-1) في دوري أدنوك للمحترفين، وأمام الغرافة القطري (0-1) في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما خسر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة (0-1)، ولكنه صعد إلى المباراة النهائية بمجموع المباراتين، في حين حقق فوزاً وحيداً خلال هذه الفترة على حساب خورفكان (1-0) في الدوري، وهو ما يعكس حالة تراجع نسبي في النتائج خلال مرحلة مفصلية من الموسم.

ويخوض الوحدة الموسم الحالي على جبهات عدة، حيث ينافس في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، ووصل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما فرض ضغطاً كبيراً على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصاً مع تقارب مواعيد المباريات وتزايد الحمل البدني.

من جانبه، أكد مدرب الوحدة، البرتغالي ديماس تيكسيرا، أن الخسارة تُعد جزءاً طبيعياً من كرة القدم، مشدداً على أن الفريق لايزال يسير في الطريق الصحيح ويستطيع التعويض خلال المرحلة المقبلة.

وقال تيكسيرا لـ«الإمارات اليوم»: «الخسارة أمر طبيعي في كرة القدم، وبالتأكيد لا يوجد فريق يرغب في الخسارة، لكن ضغط المباريات والمشاركات المتعددة يفرضان تحديات كبيرة على أي فريق».

وأضاف: «المباريات التي خسرناها جاءت في فترات كان من الضروري فيها تدوير اللاعبين، بسبب ضغط المنافسات بين الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو أمر طبيعي لفريق ينافس على أكثر من أربع جبهات».

وتطرق مدرب الوحدة إلى سياسة التدوير، موضحاً أنها جاءت للحفاظ على جاهزية اللاعبين، مؤكداً ثقته الكاملة بجميع عناصر الفريق، بما فيهم حارسا المرمى، وقال: «نثق بجميع اللاعبين، والتدوير كان خياراً فنياً طبيعياً وليس سبباً مباشراً للنتائج».

وختم تيكسيرا تصريحاته بالتأكيد على أن الدوري لايزال طويلاً ومفتوحاً على جميع الاحتمالات، قائلاً: «لن نفوز في كل مباراة، لكن الأهم هو الاستمرار في العمل وتصحيح الأخطاء، وسنعود إلى التدريبات من أجل الاستعداد بقوة للمباراة المقبلة، والفريق قادر على التعويض».