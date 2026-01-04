التميمي: النصر حقق المطلوب أمام بني ياس

أكد حارس مرمى نادي النصر، عبدالله التميمي، أن فريقه حقق المطلوب بالفوز على بني ياس بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأشار التميمي إلى أن لاعبي النصر لم ينسوا أن بني ياس كان قد أقصى «العميد» من دور الـ16 في بطولة كأس رئيس الدولة، بعدما فاز عليه بهدفين دون رد.

وقال التميمي في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: «من الجيد أن يعود النصر من ملعب بني ياس بأول ثلاث نقاط في العام الجديد 2026».

وعن عدم ظهور النصر بالمستوى الفني المطلوب رغم مواجهة فريق أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، أوضح التميمي أن بني ياس فريق قوي، حتى بعد طرد لاعبه ليونيل جوفوفو، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يُحسب في النهاية هو نتيجة المباراة وليس الأداء الفني.