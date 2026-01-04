مباريات اليـوم
كأس إفريقيا
المغرب - تنزانيا 20:00
جنوب إفريقيا - الكاميرون 23:00
الدوري الإسباني
إشبيلية - ليفانتي 17:00
ريال مدريد - ريال بيتيس 19:15
الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 16:30
فولهام - ليفربول 19:00
نيوكاسل - كريستال بالاس 19:00
توتنهام - سندرلاند 19:00
مانشستر سيتي - تشيلسي 21:30
الدوري الإيطالي
لاتسيو - نابولي 15:30
إنتر - بولونيا 23:45
الدوري الفرنسي
مارسيليا - نانت 18:00
سان جيرمان - باريس 23:45
