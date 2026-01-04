مباريات اليـوم

كأس إفريقيا

المغرب - تنزانيا 20:00

جنوب إفريقيا - الكاميرون 23:00

الدوري الإسباني

إشبيلية - ليفانتي 17:00

ريال مدريد - ريال بيتيس 19:15

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد - مانشستر يونايتد 16:30

فولهام - ليفربول 19:00

نيوكاسل - كريستال بالاس 19:00

توتنهام - سندرلاند 19:00

مانشستر سيتي - تشيلسي 21:30

الدوري الإيطالي

لاتسيو - نابولي 15:30

إنتر - بولونيا 23:45

الدوري الفرنسي

مارسيليا - نانت 18:00

سان جيرمان - باريس 23:45

